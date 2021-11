La campanya de dinamització comercial l’Empordà als Aparadors va posar punt i final aquest diumenge. Durant un mes (des del 21 d’octubre) ha implicat a 72 botigues de set municipis de l’Alt Empordà (Figueres, Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries, la Jonquera, Llançà i Cadaqués), les quals han exposat als seus aparadors, a banda del gènere que habitualment venen, la feina de 36 productors gastro-alimentaris i artesanals de l’Alt i Baix Empordà.

Aquesta any la campanya s’ha reblat amb la participació de vuit restaurants que han ofert uns menús específics en l’anomenat l’Empordà a Taula; i amb la celebració, en algunes de les botigues, de tastos, demostracions i tallers per part dels productors. Dos fets que han servit per emplenar de vida el comerç de la comarca.

Tal com explica el Conseller Comarcal de Promoció Econòmica i Programa Leader Joan Cano, “tanquem aquesta segona edició molt satisfets del recorregut i participació que ha tingut. Enguany hem celebrat l’Empordà als Aparadors que volíem l’any passat, amb activitats i sinergies entre productors i establiments. L’acollida de la ciutadania, però també d’establiments i productors ha estat immillorable i això no fa més que animar-nos a seguir amb aquesta proposta d’èxit. L’Empordà a Taula ha estat una llavor de tot el que ha de venir”.

Cano també ha posat en valor el treball en equip que suposa l’Empordà als Aparadors: “moltes iniciatives del Consell Comarcal, però aquesta en particular, són fruit del treball de moltes persones; tècnics i regidors dels municipis participants han dedicat hores i esforç en aquest projecte. Aquest treball cooperatiu crea sinergies tant en el marc de la campanya, com també fora”.

Ahir també es va cloure el termini per poder participar al sorteig que l’Empordà als Aparadors organitzava a Facebook i Instagram. El nom dels guanyadors dels 116 xecs-regal de 30 euros es farà públic a les xarxes socials de la campanya el proper dimecres 24 de novembre.

L’Empordà als Aparadors està organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb els ajuntaments de Castelló d’Empúries, l’Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà i Roses, i la col·laboració de l’Ajuntament de Cadaqués, l’Associació de Professionals d’Activitats Turístiques de Cadaqués, l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries, la Unió de Botiguers i Empresaris de l’Escala, Comerç Figueres Associació, l’Associació de Comerç Jonquera-Centre, l’Associació de Comerciants de la Zona Nord de la Jonquera, l’Associació de Comerciants Els Límits-El Portús, l’Associació de Comerciants de Llançà, l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, l’Associació Empordà Turisme i l’Agrupació de Petits Productors Artesans de l’Alt Empordà.