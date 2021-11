La Fundació Gala-Salvador Dalí i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona signen un conveni per tal de promoure la difusió del llegat artístic i patrimonial de Salvador Dalí.

El conveni suposa reforçar la col·laboració de les dues institucions en el rellançament de l’oferta cultural de les comarques gironines després de la pandèmia del Covid-19.

La Fundació Dalí aporta amplis elements del llegat del seu fundador tan material com immaterial, dels quals destaquen els tres museus del Triangle Dalinià, un dels més rellevants de l’oferta cultural de la destinació Costa Brava i comarques gironines en l’àmbit mundial.

A l’acte també han assistit el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, i el director Econòmic i de Recursos de la Fundació Dalí, Fèlix Roca, així com els tècnics de les dues institucions que integren la comissió bilateral.

Des del Club de màrqueting Cultura i identitat del Patronat de Turisme es treballa per promocionar les marques turístiques de Costa Brava i Pirineu de Girona des de la vessant del turisme cultural. Dins la seva estratègia promocional, el llegat de Salvador Dalí i l’oferta museística que conforma el Triangle Dalinià resulten un element únic i diferenciador per a la captació de visitants i també per a la projecció internacional de les comarques gironines.

El Patronat de Turisme i la Fundació Dalí ja han dut a terme accions promocionals i de comunicació en aquest sentit, però amb aquest nou conveni amplien els àmbits de cooperació amb la voluntat de recuperar el sector cultural i reactivar el turisme a la demarcació de Girona, un sector especialment afectat per la pandèmia.

Entre els acords que recull el conveni, el Patronat de Turisme incorporarà a les seves accions promocionals d’àmbit nacional, estatal i internacional la promoció i difusió dels Museus Dalí, organitzarà una acció de promoció especial conjunta, fomentarà les visites de premsa i d’altres prescriptors al Triangle Dalinià i col·laborarà en inauguracions d’exposicions internacionals de Dalí, entre d’altres.

La Fundació Dalí cedirà gratuïtament al Patronat de Turisme noves imatges d’obres de Salvador Dalí, cedirà espais dins del Teatre-Museu de Figueres, el Castell Gala-Dalí de Púbol i la Casa Salvador Dalí de Portlligat per a accions promocionals, participarà en els festivals Som Cultura i Vívid, programant activitats en els seus espais museístics, acollirà viatges de premsa, de familiarització i de bloguers procedents de l’Agència Catalana de Turisme, i autoritzarà l’ús de determinades obres de Salvador Dalí per espais publicitaris a l’aeroport Girona-Costa Brava.

El conveni de col·laboració té una durada de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga, i compta amb una comissió de seguiment integrada per membres d’ambdues institucions.