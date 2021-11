Quatre de cada deu comerciants reconeix haver tingut problemes d'abastiment abans de la campanya del Black Friday, segons una enquesta publicada aquest dilluns per Pimec. D'aquests, un 40% apunten que han tingut dificultats en relació amb les matèries primeres, mentre que el 60% restant apunta a qüestions logístiques i de transport. No obstant això, un 80% dels socis de la patronal asseguren que les vendes d'enguany lligades a la campanya de Nadal seran iguals o millors que l'any passat. Aquesta dada va lligada amb el fet que més del 70% dels empresaris considera que podrà seguir amb el seu negoci de cara a l'any vinent, un percentatge que l'exercici anterior no arribava al 50%.