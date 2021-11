Xarxa Pagesa, l'agrupació de pageses i pagesos de l’Empordà, la Garrotxa i el Gironès que va prendre forma a la primavera del 2020, celebra el seu primer any de vida. Les nou finques que engloben el projecte tenen el certificat CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) que implica qualitat del producte, benestar social i nous esquemes de distribució local, sense intermediaris.

En aquest any de vida, la Xarxa Pagesa ha cridat l’atenció de productors d’arreu del territori gironí. Granges de pollastres, d’herbes aromàtiques i medicinals, flequers i formatgers volen afegir-se al projecte per gaudir dels avantatges tant en la distribució com en la visibilitat, i també per formar part d’una agrupació que reivindica el territori, els petits productors i la qualitat. En els propers mesos, la Xarxa Pagesa confia consolidar la venda dels seus productes en la vintena llarga de botigues de l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i La Selva on ja es poden trobar, i espera ampliar aquesta xifra progressivament.

Amb motiu de l'aniversari, s'han previst una sèrie d’esdeveniments propis de cada un dels productors, agrupats sota les etiquetes #sensepagesianohihacuina i #nofarmnofood, per posar èmfasi en la importància del territori i de la filosofia “del camp al plat”.

Xarxa pagesa

La Xarxa pagesa són l'Anna i en Marc de l’Empedrat (Tortellà, Garrotxa); l’Eduard de Mas Galceran (Sant Miquel de Fluvià, Alt Empordà); la Faustina i en Marc de Planeses (Planeses, Girona); en Gerard de Pibernat (Cassà de la Selva, Girona); en Jeroni de Can Falgàs (Torroella de Fluvià, Alt Empordà); la Marta i l’Oriol de La Feixa d’en Feliu (Bescanó, Girona); en Pere de Can Bosc del Baró (Foixà, Baix Empordà); la Sara de Vessana (Castelló d’Empúries, Alt Empordà) i la Teresa i en Joan de La Coromina (Albons, Baix Empordà). L’agrupació de pageses i pagesos també està integrada per en Garci, el responsable de la logística. Efectivament, dins d’aquest projecte innovador la figura del responsable de logística segueix la dinàmica d’una distribució local sense intermediaris.

La iniciativa posa a l’abast dels consumidors fruites i verdures de temporada, i també altres productes (ous de gallines lliures, làctics, etc.). Els productes de la Xarxa Pagesa arriben frescos a les botigues dos cops per setmana a un preu fix i amb una gestió de les mermes acurada oferint així unes condicions extremadament avantatjoses. De fet, només es cobra a la botiga el producte que ha venut. Els primers lligams entre els productors de la Xarxa Pagesa van sorgir fa anys i a partir d’aquí van néixer diversos projectes amb un objectiu comú: viure dignament de la terra i oferir un producte coherent. Aquest és el resultat d’aquestes proves i espera divulgar-se en altres zones sota altres agrupacions, sempre amb el mateix propòsit: que la sobirania alimentària sigui la nova normalitat.