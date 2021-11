La Cambra de Comerç de Girona, amb el suport de l’Ajuntament de la Jonquera i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, impulsarà el proper dimecres 24 de novembre, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí, una jornada formativa a la Societat La Unió Jonquerenca. En el marc de la iniciativa Fes la bossa!, la sessió se centrarà en l’atenció al client i serà gratuïta per a comerciants i emprenedors. «Totes les iniciatives que busquin promoure i impulsar el teixit comercial i empresarial de la comarca sempre trobaran les nostres portes obertes», afirma la regidora de Promoció Econòmica, Lluïsa Macias.

L’objectiu principal de la jornada serà donar a conèixer tècniques, pautes i consells per a trobar la manera de tornar a seduir els clients oferint una atenció personalitzada i directa per tal d’obtenir una venda efectiva. El ponent serà Miquel Ibáñez Lorca, expert formador especialitzat en vendes i gestió d’establiments comercials amb una extensa experiència com assessor a entitats, establiments i departaments de vendes i màrqueting.

La jornada també es podrà seguir de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom. Les persones interessades es poden inscriure trucant al telèfon 972 418 538 o enviant un correu electrònic a feslabossa@cambragirona.org.