El nou competidor de Renfe a la xarxa d’alta velocitat espanyola es dirà Iryo. Aquesta és la marca comercial triada per Ilsa, societat creada de la unió de Trenitalia i Air Nostrum per rodar per Espanya a partir de l’últim trimestre del 2022. En aquest cas, la nova marca competirà directament amb Renfe perquè es dirigeix a un segment més ‘premium’ i menys ‘low cost’, com AVLO i la francesa Ouigo, a més, es convertirà en el primer operador privat espanyol.

Es tracta del tercer operador ferroviari d'alta velocitat a l'Estat -tot i que el segon en percentatge de freqüències assignades-. L'empresa hispanoitaliana Ilsa, utilitzarà la marca comercial nomenada Iryo per explotar el 30% de totes les freqüències d'alta velocitat a Espanya. S'espera que els trens de la companyia italiana comencin a competir amb els de Renfe (a través de les marques AVE i AVLO) i amb els de la francesa SNCF (a través de Ouigo) durant la segona meitat del 2022. El nou operador ha invertit fins ara 1.000 milions d'euros en el projecte i preveu generar 2.600 llocs de treball directes i indirectes. Espera captar 50 milions de passatgers en 10 anys.

En una primera fase Iryo preveu connectar Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Còrdova, València, Alacant i Saragossa. Començarà a operar amb 20 unitats noves del model de tren ETR 1000 fabricats entre Itàlia i Espanya per Hitachi Rail en col·laboració amb Bombardier Transportation (ara grup Alstom). L'empresa assegura que s'han fabricat amb un 95% de materials reciclables i que estalvien un 80'% de diòxid de carboni per persona i trajecte.