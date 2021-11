Quan falta un mes perquè es compleixi el primer aniversari de la presència d'Ikea a Girona, la firma ha decidit mudar-se al centre de la ciutat, per oferir «una experiència de compra millorada», amb més espai expositiu. Responsables d'Ikea informen que la decisió respon a la bona acollida i la gran demanda. El nou local obre les portes el 19 de novembre al carrer Joan Maragall, 21, i els clients hi podran seguir dissenyant els seus projectes personalitzats. La nova botiga compta amb una plantilla de nou empleats.

L'anterior local, situat al Centre Comercial Espai Gironès, obert el desembre del 2020, va suposar el desembarcament d'Ikea a la ciutat i va ser el primer format d'aquestes característiques de la companyia a Catalunya. L'empresa té previstes fins a deu noves obertures a Catalunya en els pròxims sis anys, de les quals es preveu que alguna sigui a la demarcació de Girona, tot i que encara no està definit el número exacte, segons han explicat fonts d'Ikea, que acaba de reforçar el seu equip directiu a Catalunya, amb Valerio Valenti com a cap d'àrea del Mercat, i Kevin Johnson com a director de Penetració del Mercat.

Ikea compta amb disset punts de contacte a Catalunya. A Valls, la companyia té una important central de distribució de comandes online que dona cobertura als encàrrecs i botigues d'Espanya, Portugal i el sud de França.