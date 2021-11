L'hostaleria de Girona viu amb "molt d'optimisme" la recta final de l'any. El sector dona per fet que les ocupacions seran bones en aquest quart trimestre, especialment gràcies a les diferents activitats que hi ha previstes entre novembre i desembre.

El president de l'Associació d'Hostaleria Girona, Josep Carreras, reconeix que han recuperat el client de cap de setmana, però adverteix que de dilluns a divendres "baixen molt les ocupacions".

Carreras explica que per Fires de Girona "s'ha treballat molt i bé", però demana que no es facin comparacions amb fa un any "quan estàvem tancats". Pel que fa a la restauració les sensacions són igual de bones i que s'ha arribat a fer fins a tres torns per dinar o sopar, com abans de la pandèmia.