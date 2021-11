A poc més d'un mes per a Nadal, els comerços i els carrers es preparen per a aquesta celebració tan especial. Comerç Figueres estrena una nova campanya promocional en què anima els establiments de la ciutat a omplir els carrers d'avets. La iniciativa està oberta tant als establiments associats com als que no estan adherits a l'associació. La idea és que les persones que passegin per Figueres respirin l'ambient nadalenc, que se senti el Nadal intensament en tots els racons. Els avets han d'esdevenir un complement a la il·luminació i la decoració pròpia d'aquestes dates.