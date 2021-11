El president del Govern, Pere Aragonès, ha afirmat que "segur que hi ha marge de millora" per als pressupostos del 2022, però s'ha mostrat "convençut" que l'executiu arribarà a un acord amb la CUP per poder-los tirar endavant. En el col·loqui del Barcelona Tribuna, a Casa Seat, Aragonès ha dit que aquests són els comptes "de l'acord d'investidura" i ha reclamat als anticapitalistes que donin suport "a aquesta eina imprescindible". El cap de l'executiu ha admès que "en alguns àmbits segur que no s'avança prou ràpid", però ha avisat que per a alguns cal "temps i recursos". També ha advertit que "sense comptes, no hi ha transformació possible": "Ni prova pilot de la renda bàsica universal, ni P2 gratuït ni pla de xoc social".