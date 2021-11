Renfe no preveu recuperar les freqüències d'AVE entre Figueres i Barcelona, i tornar a les que hi havia abans de la pandèmia, fins a l'estiu de l'any vinent. La companyia admet que els vuit trens que hi ha per sentit queden justos en determinats moments del dia -sobretot, a la tarda- i estudia ampliar l'oferta de seients. "Estem analitzant la possibilitat d'incorporar una nova freqüència per sentit i, en determinats trens, incrementar les places destinades als viatgers que utilitzen la tarifa Avant", explica el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. La manca de maquinistes arran de la pandèmia però, que n'ha frenat la formació, no permetrà recuperar l'oferta de quinze trens que hi havia per sentit fins al juny del 2022.

Ara mateix, al corredor de l'alta velocitat Figueres-Girona-Barcelona, circulen cada dia vuit trens per sentit. Són gairebé la meitat dels que hi havia abans de l'esclat de la Covid-19. Per anar de Girona a Barcelona, per exemple, no hi ha cap tren entre dos quarts de deu del matí i les 15.11. I en sentit invers, la manca de freqüències es deixa notar, sobretot, a la tarda. Perquè per tornar de Barcelona, si no s'agafa el tren que surt a les 15.50 de l'estació de Sants, cal esperar-se fins al de dos quarts de set del vespre. I a partir d'aquí, en circula un a les 19.25 i un altre a les 21.40.

La situació ha provocat les queixes dels usuaris. Critiquen, entre d'altres, que al problema de manca d'horaris s'hi suma que si no s'agafa el bitllet amb antelació, es fa impossible trobar-ne un el mateix dia. I que l'única alternativa que els queda per fer el trajecte és agafar un mitja distància o un regional.

El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, admet que en determinats moments l'oferta actual queda curta per cobrir la demanda. "Ho estem analitzant en tot moment, tenim monitoritzats tots els trens i veiem que hi ha hores en què això passa", concreta Carmona. Per això, tot i que encara no pot donar terminis, el portaveu de Renfe explica que estan estudiant posar més seients.

"Estem analitzant la possibilitat d'incorporar una nova freqüència per sentit entre Figueres-Vilafant i Barcelona", explica Carmona. I en paral·lel a aquest nou comboi, Renfe també estudia "la possibilitat d'incrementar les places destinades als viatgers que utilitzen la tarifa Avant en determinats trens".

Manca de maquinistes

De moment, però, encara caldrà esperar mesos abans no es recuperin els quinze trens per sentit entre Figueres i Barcelona que hi havia abans de la pandèmia. Tot i que encara no hi pot posar data concreta, el portaveu de Renfe diu que no es preveu recuperar "l'oferta global" fins al juny del 2022. El motiu és que, arran de la covid, hi ha manca de maquinistes.

Carmona explica que la pandèmia ha afectat de ple els plans de formació. Entre d'altres, perquè abans podia haver-hi quatre persones a cabina, i arran de la Covid-19 aquest número ha quedat reduït a una. "Això fa que s'endarrereixi tot el procés de formació de maquinistes, i també la seva incorporació", concreta el portaveu de Renfe. Aquí, a més, també s'hi sumen les jubilacions. "I aquest decalatge entre la gent que marxa i la que s'havia d'incorporar fa que la recuperació de freqüències no sigui tan ràpida com en algun cas voldríem", explica Antonio Carmona. "Des de Renfe volem donar el millor servei possible, i per això estem atents a l'evolució de la demanda", conclou el portaveu de la companyia, en referència als AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona.