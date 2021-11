L’Ajuntament de Figueres i el Setmanari de l’Alt Empordà obren el termini d’inscripció a la segona edició del Concurs d’Aparadors de Nadal a Figueres 2021 del 22 de novembre a 12 de desembre, per tal que els establiments comercials de la ciutat comencin a pensar com embelliran les seves cristalleres principals.

En aquesta edició, la participació s’amplia a cinc categories: l’aparador més figuerenc, amb una dotació econòmica de 500 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros a l’Empordà; l’aparador més original, amb una dotació econòmica de 500 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros a l’Empordà; l’aparador més sostenible, amb una dotació econòmica de 500 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros a l’Empordà; l’aparador més periodístic, amb una dotació econòmica de 500 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros a l’Empordà, i l’aparador més amateur (handmade), amb una dotació econòmica de 500 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros a l’Empordà.

A més, entre tots els establiments participants en el concurs es triarà el millor aparador nadalenc, que consta d’una dotació econòmica de 1.000 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros a l’Empordà. Aquest guardó és únic, el que vol dir que no figurarà com a premiat en cap altra categoria.

La regidora de Comerç de l'Ajuntament de Figueres, Ester Marcos, ha explicat que per a aquesta segona edició del concurs s'ha fet una aposta per la pluralitat de categories, per tal que els establiments interessants a apuntar-s'hi puguin adaptar-se a aquelles temàtiques amb les que se sentin més còmodes o que millor identifiquin la seva activitat.