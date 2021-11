Deute zero. És el que ha assolit avui, 9 de novembre, l’Ajuntament de Roses després d’aprovar l’amortització de l’últim crèdit que el consistori tenia vigent, per un import de 400.599,45€. La bona gestió econòmica ha permès al llarg dels darrers anys la cancel·lació anticipada dels diferents préstecs contrets i dona plena llibertat al consistori per a la planificació de futures inversions.

Aquest migdia l’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, han signat el decret que amortitza la darrera línia de crèdit que l’ajuntament tenia contractada, situant el consistori en un endeutament de zero euros. La gestió econòmica duta a terme en els darrers anys ha permès aquesta fita, amb una política de reducció progressiva de les despeses financeres gràcies a l’amortització en els darrers 10 anys d’un dute de 24.897.384 € i al fet que la corporació no hagi concertat cap nova operació de crèdit en els darrers 9 anys.

El deute zero s’ha assolit, a més, mantenint les inversions amb recursos corrents del propi ajuntament i amb els superàvits pressupostaris resultants de les liquidacions d’exercicis anteriors i donant compliment en tot moment a la llei d’estabilitat pressupostària. A aquests recursos, se sumaran ara les partides que el pressupost municipal destinava cada any a l’amortització i pagament d’interessos de préstecs, que passaran a destinar-se al finançament d’altres iniciatives i projectes municipals.

L'alcalde Joan Plana destaca que "el 9 de novembre de 2021 serà una data important per al municipi de Roses, en què assolim una fita gens senzilla, tal i com demostra la situació que viuen moltes entitats municipals del nostre país. El deute públic és un problema importantíssim de moltes administracions que repercuteix en la ciutadania. Per sort, des d’avui Roses pot dir que aquesta càrrega és de 0 euros i això es tradueix en què l’Ajuntament pugui gestionar i planificar amb molta més llibertat els seus recursos per continuar avançant en projectes de futur. Ara cal un canvi de normativa per part de l’Estat que deixi de restringir la capacitat d’actuació dels ajuntaments sanejats que hem demostrat sobradament que sabem gestionar solventment els nostres recursos".

El regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, ha destacat "l’esforç dut a terme per aconseguir la fita que representa l’amortització de 25 milions d’euros de deute en tan sols 10 anys, fita que s’ha aconseguit sense deixar de fer noves inversions ni d’oferir nous serveis i sense pujar els impostos ni les taxes municipals. Un esforç que ha estat col·lectiu per part de tots els grups polítics que els darrers anys han governat el municipi i també per part de la feina ingent feta des del Departament d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament".