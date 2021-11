A mitjans del passat octubre, Robert Fabregat va ser nomenat nou director general de Biocat, l'entitat publicoprivada encarregada d'impulsar el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya. L'ecosistema, format actualment per més de 1.200 empreses, fa anys que està consolidat al país, tot i que el seu potencial de creixement és encara molt ampli. I en el context postpandèmia, Fabregat hi veu una oportunitat d'or: "És en els pròxims anys que podem fer el salt qualitatiu definitiu al sector", reconeix. En aquest sentit, veu l'arribada dels fons europeus com un fet que "no s'ha de deixar escapar" i demana a l'administració que identifiqui com a "prioritàries" les activitats vinculades a Biocat a l'hora d'adjudicar les inversions.

El directiu considera que els fons Next Generation EU poden convertir-se en l'eina que ajudarà a cobrir algunes de les principals mancances del sector a Catalunya i insisteix en la importància d'aprofitar-los adequadament. "No sabem si es tornaran a repetir", comenta en declaracions a l'ACN, en la que és la seva primera entrevista des del seu nomenament.

Com a exdirector general de recerca i innovació en salut de la Conselleria de Salut, Fabregat es mostra optimista en relació amb el bon ús dels fons. "Tenim la sort que amb l'ecosistema de ciències de la vida i la salut el consens és majoritari; tant l'administració, els representants polítics, la societat i el mateix sector tenen clar que cal potenciar-lo i de forma urgent", expressa. "Cap administració es pot permetre posar sobre la taula accions de recuperació social i econòmica sense posar el focus en el sector de la salut", afegeix.

A tot això, el director general de Biocat assegura que, malgrat la crisi de la covid-19, la inversió a Catalunya no s'ha aturat. En el darrer informe de la bioregió, l'entitat situava en 226 MEUR la inversió privada aixecada al país durant l'any 2020, el doble que fa dos exercicis. Per altra banda, la creació de start-ups es manté al voltant de les 50 per any o, el que és el mateix, una nova companyia cada setmana. "Els indicadors ens demostren que, tot i la pandèmia, la línia és ascendent i positiva", assenyala.

De fet, Fabregat indica que durant els últims mesos s'ha notat un repunt en el nombre d'inversors privats que han decidit apostar per les ciències de la vida i la salut. "Fins ara hi havia un gruix d'inversors especialitzats, però d'altres també han vist que el sector té un bon retorn des del punt de vista financer i des del punt de vista de l'impacte social", apunta. Precisament és en aquest punt on vol incidir el nou director general, treballant perquè es tirin endavant nous incentius fiscals que promoguin tant l'emprenedoria com la inversió.

Mancances de la bioregió

Malgrat el potencial de creixement de la bioregió catalana, Fabregat també fa autocrítica i assenyala algunes de les mancances que espera corregir. "Hem de millorar en transferència tecnològica –que la investigació arribi a les empreses i a la societat en general-, contribuir que el talent pugui anar cap a l'espai de l'emprenedoria i aconseguir més inversió privada", indica.

A banda de totes aquestes, el directiu fa menció a una quarta. "Una de les mancances més evidents és la capacitat d'escalar certes tecnologies; tenim una gran capacitat des del punt de vista de la recerca, però ens costa acabar de fer el salt", assenyala. En aquest sentit, proposa fer més àmplia la xarxa de connexions entre els diferents agents de la regió i accelerar l'avaluació de les noves tecnologies. "Si som lents en la implementació de la innovació, no serem capaços de millorar l'ecosistema", alerta. No obstant això, Fabregat remarca que la fase corresponent a la creació de 'start-ups' "ha de seguir existint" com a motor d'innovació.

Com a reptes addicionals, Biocat també es compromet a treballar perquè l'administració financi proves de concepte, a impulsar la creació d'un fons d'inversió tecnològic participat per la Generalitat, a fomentar els models de compra pública innovadora i a dissenyar nous incentius fiscals que facilitin la inversió al país.

Noms propis

A l'hora de parlar de les empreses catalanes més avançades pel que fa al desenvolupament de nous medicaments i dispositius de salut, Fabregat menciona com a exemples Minoryx i Ona Therapeutics. La primera, especialitzada en el desenvolupament d'un fàrmac per combatre una malaltia neurodegenerativa poc freqüent –ALD-X-, va aconseguir aixecar 21,3 MEUR en una ronda de sèrie B l'any 2018. La segona, una biotech centrada en el desenvolupament de productes per tractar càncers en fase avançada a través de l'estudi del metabolisme dels lípids, va tancar una ronda de 30 MEUR l'any 2020, una de les més grans a tot l'Estat. Per Fabregat, aquests casos d'èxit serveixen per "esperonar a tota la resta" i, alhora, posen de manifest que l'ecosistema català "pot seguir en la mateixa línia".

A l'altra banda d'aquestes start-ups es troben les grans farmacèutiques, empreses que es fixen en projectes emergents i que sovint arriben acords de col·laboració per seguir amb el seu escalat. Catalunya compta amb gegants com Grífols i empreses de mida considerable com Hipra o Reig Jofre, tot i que el nombre de grans multinacionals és inferior en comparació a altres països com Alemanya, França o Suïssa. No obstant això, Fabregat considera que les grans companyies del sector han demostrat tenir "grans capacitats" durant la crisi de la covid-19 i que no tenen res a envejar a altres regions. Per altra banda, el director de Biocat creu que el fet de tenir grans multinacionals al territori no és una condició indispensable per créixer com a ecosistema. "Vivim en un món cada cop més globalitzat [...] que ofereix moltes possibilitats de mirar més enllà i tancar acords amb visió internacional", conclou.