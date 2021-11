El 20 de setembre passat es va dur a terme la sessió de retorn del consell de districte 2 a l’Escola Parc de les Aigües. La trobada va comptar amb la participació d’una cinquantena de persones, entre veïns i veïnes, regidors i personal tècnic. Acabava així la prova pilot promoguda per l’Ajuntament de Figueres iniciada el mes de maig, amb una sessió al consell de districte 5 a l’Escola Maria Àngels Anglada.

Al llarg del procés participatiu s’han dut a terme totes les activitats previstes. Aquests dies, el Grup Promotor d’aquest procés s’ha reunit per efectuar-ne l’avaluació i planificar-ne la continuïtat. Pel que fa a la participació en les sessions, segons la informació facilitada per l’àrea de Participació Ciutadana, «la valoració és molt positiva, tant pel nombre de persones assistents (valoració quantitativa) com per la qualitat de les propostes i aportacions rebudes (valoració qualitativa)». En aquest punt cal destacar també la participació d’un gran nombre de regidors en les diferents sessions dutes a terme.

Primeres resolucions

La ciutadania ha detectat un total de 130 necessitats (amb les seves corresponents propostes de millora), que han estat avaluades tècnicament i política i se n’ha fet el seu retorn. Algunes d’aquestes propostes rebudes, a més, ja s’han resolt favorablement i d’altres s’executaran properament.

En relació amb els espais físics utilitzats durant el procés, hi ha unanimitat en la consideració que aquests han estat adequats per a les accions que s’hi han dut a terme. A més, la col·laboració amb el personal dels centres educatius ha estat excel·lent.

La valoració que es fa del suport extern rebut per part del tècnic de l’empresa Neòpolis també és molt positiva perquè aquesta figura experta de fora de l’organització ha dotat de qualitat i credibilitat tot el procés.

Superar obstacles

Tot i que les sessions s’han dut a terme en dates que es podrien considerar complicades, ja que pel mig hi havia les vacances d’estiu i ha calgut superar els entrebancs de les restriccions derivades de la pandèmia, la resposta de la ciutadania ha estat bona i la participació alta, com ja s’ha destacat.

Com a aspecte a millorar, es treballarà per aconseguir que el funcionament de la Comissió Tècnica, formada per personal tècnic de totes les àrees del consistori figuerenc, sigui més fluid i eficient.

Pròxima constitució: Pendent de l’aprovació final del reglament

Els consells de districte es constituiran formalment una vegada s’hagi aprovat definitivament el reglament, el procés d’aprovació del qual ja ha començat i es preveu que finalitzi aquest 2021. Així, a partir de 2022 està previst poder constituir oficialment els vuit consells de districte de forma progressiva, començant aquest desplegament als dos districtes on s’ha fet la prova pilot. Mentrestant, però, amb l’objectiu d’involucrar la ciutadania, l’Ajuntament es planteja l’organització d’algunes sessions divulgatives en l’àmbit de la participació ciutadana abans d’acabar l’any. Els reculls de les sessions de la prova pilot i el vídeo-resum del procés participatiu, així com la proposta de reglament i la resta d’informació estan disponibles al web municipal www.figueres.cat. A més a més, s’ha habilitat la bústia participa@figueres.org per a consultes. Aquest procés ha estat subvencionat per la Diputació de Girona.