L'economia catalana va créixer un 3,4% interanual en el tercer trimestre, set dècimes més que la variació experimentada per l'economia espanyola durant aquest mateix període (2,7%) i mig punt per sota la mitjana europea (3,9%), segons les estimacions de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En termes intertrimestrals, la variació s'ha situat en un 0,7% davant la taxa del 2% de mitjana al conjunt de l'Estat i del 2,1% de la UE-27. L'Idescat destaca que el creixement interanual en el tercer trimestre ja situa l'economia catalana en el rang de valors habituals de la sèrie històrica anterior a la pandèmia. De fet, tots els sectors reflecteixen la consolidació de la recuperació de les activitats més afectades des del març del 2020.

D'aquesta manera, les dades de l'evolució de l'economia catalana es normalitzen després que el creixement interanual en els segon trimestre s'enfilés fins al 18,3% arran de la davallada patida en el mateix període del 2020, segons assenyala l'Idescat, que té previst actualitzar les dades corresponents al PIB del tercer trimestre el proper 13 de desembre.

Per sectors, el de la indústria va augmentar un 3,3% gràcies a la contribució de l'alimentació, la química i la metal·lúrgia, amb creixements molt sòlids i reforçats sobretots en aquesta darrera gràcies al fort dinamisme de les vendes a l'exterior. Tot i així, els desajustos en les cadenes de subministrament a nivell global ha repercutit en un endarreriment en els terminis d'entrega de les comandes, i en alguns casos, en una reducció del ritme de producció perquè no es disposava de matèries primeres i consums intermedis. Un sector especialment afectat per aquesta circumstància és el de l'automoció, que ha perdut el dinamisme del trimestre anterior, segons l'Idescat.

En el sector serveis, l'evolució mostra un increment del 5,1% gràcies al bon comportament del comerç a l'engròs, l'emmagatzematge i les activitats afins al transports; l'hoteleria i la restauració, i el transport aeri. Aquestes dues darreres s'han vist especialment impulsades per la temporada d'estiu.

Respecte dels nivells d'activitat del 2019, també destaca la recuperació econòmica dels serveis informàtics, correus, publicitat, seguretat, comerç a l'engròs, l'emmagatzematge i altres activitats professionals.

En la construcció, la variació ha estat d'un 1,1% anual respecte el mateix període de l'any anterior (+13,5%). Es tracta d'un increment més moderat que el trimestre anterior però confirma l'estabilització de la seva dinàmica positiva.

Pel que fa l'agricultura, amb una variació interanual del 0,8%, puja quasi un punt percentual respecte l'estimació del darrer trimestre (-0,1%).