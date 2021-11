Figueres s’ha de convertir en una ciutat en què l’experiència de compra, la restauració, la cultura i les activitats convidin a passejar pels seus carrers: «Hem de fer actuacions tot l’any, per això proposem un full de ruta pel 2022 amb les activitats que farem per la ciutat i que començaran el gener amb l’arribada del patge real. Volem dinamitzar els carrers amb la complicitat de l’ajuntament, que Figueres sigui una ciutat de vianants, amb experiències contínues a l’exterior». Aquestes són algunes de les conclusions que ha destacat el president de Comerç Figueres Frederic Carbó, extretes de l’Assemblea anual que es va celebrar dijous passat.

«Apostar per una ciutat de vianants i verda és el futur. Reivindiquem que cada vegada es tanquin més els carrers, però darrere de cada carrer tancat ha d’haver-hi una activitat». Amb totes aquestes propostes el comerciant ha d’aconseguir que al vianant que passeja pel carrer li atragui la seva botiga i entri». Les estratègies de dinamització previstes «han de començar per tancar la Rambla de manera que quan no hi hagi activitat es pugui obrir. El comerciant ha de veure que amb una Rambla tancada i els accessos tancats li va millor el negoci».

Des de l’entitat s’afirma que cal continuar treballant amb l’Ajuntament de Figueres en aquest sentit i «estem contents perquè veiem que el govern està enfocat a creure que el centre i carrers adjacents han d’estar dinamitzats si volem que Figueres sigui una ciutat comercial».

L’entitat vol posar en valor totes aquelles coses positives que té Figueres: «La pandèmia ens ha fet un flaix futurista de què seria la ciutat sense comerços. Si bé hi ha amenaces que són els centres comercials, parcs temàtics del comerç, tenim museus, carrers, per poder ser molt bons».

Full de Ruta 2022

Del full de ruta per l’any que ve, una de les propostes més destacades serà el pessebre vivent, que es preveu sigui un dels primers de Catalunya que es farà en un centre comercial a cel obert, apunta Carbó. Les activitats s’obriran doncs el gener de 2022 amb el patge real, continuaran els mesos següents amb altres accions com un mercat de rebaixes; la ruta E-Tapa Surrealista, un esdeveniment de poesia visual, la trobada Oktoberfest, una fira de pastissers i flequers i diferents accions el mes de desembre «que volen convertir Figueres en un temps de flors a Girona, que cada cop vagi a més», entre altres accions, anunciades per l’entitat de comerciants.

Els comerciants han posat també sobre la taula la necessitat de tenir una ciutat més neta, més aparcaments dissuasoris i més seguretat, per atraure el visitant. «L’única manera que el Comerç sobrevisqui en una ciutat turística com Figueres és que hi hagi gent passejant pels carrers. Per això a través de la junta hem proposat diverses actuacions i activitats centrades a la ciutat» conclou Carbó.