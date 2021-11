Des de fa mesos, Carrefour treballa en el resposicionament de l’espai comercial Nou Centre de Figueres. L’operació, que s’emmarca dins del pla de la companyia per renovar l’oferta comercial de diversos centres a Espanya, permetrà l’entrada de nous operadors de retail i restauració que obriran en aquest espai empordanès durant els pròxims mesos.

“La renovació de Nou Centre respon a la necessitat de reinventar alguns centres comercials, potenciant-ne l’atractiu per als consumidors", assegura la directora de Gestió Comercial i Desenvolupament de Negoci de Carrefour Property Auxiliadora Martínez de Salazar. "En el context actual, la reestructuració comercial d’aquest i altres actius suposa un revulsiu important pels nostres clients, incentivant l’entrada de nous operadors i atorgant un nou dinamisme al complex”, afegeix.

Entre les noves marques que passaran a formar part de l’espai Nou Centre, de 13.000 metres quadrats de superfície total, hi destaca la firma valenciana Sprinter, especialitzada en roba i complements pels amants de l’esport, així com la cadena Kiwoko, líder d’establiments per a mascotes a Espanya. En l’àmbit de la restauració, la reestructuració del complex comportarà l’obertura del primer local de KFC a l’Alt Empordà. A més, el complex comptarà amb l’ampliació i modernització de l’establiment de JYSK, cadena danesa mobles, decoració i descans que renovarà el seu espai amb un nou concepte comercial.

D’altra banda, la reestructuració de Nou Centre ha permès que aquest espai comercial sigui un dels escollits per la cadena holandesa Action, especialitzada en el sector discount, que prepara la seva entrada al mercat espanyol. En paraules de David Blanquer, Acquisition & Construction Manager d’Action a Espanya, “la renovació del complex, juntament amb la localització, ha estat determinant per l’elecció de Nou Centre en aquesta primera fase d’expansió de la cadena al mercat espanyol”. El directiu destaca que “l’arribada de la companyia al país s’iniciarà a Catalunya per, tot seguit, ampliar la xarxa de botigues a d’altres comunitats autònomes”.

El reposicionament de l’actiu s’ha dut a terme amb la implicació exhaustiva d’experts de Carrefour Property, la filial immobiliària de Grup Carrefour que s’encarrega de la comercialització de tota la superfície. La companyia té en marxa un ambiciós pla d’actualització dels seus actius, incloent-hi el canvi cap a usos mixt de diversos centres comercials espanyols.

Carrefour Property

Carrefour Property té un patrimoni format per 119 centres i més d’1,9 milions de m2 de SBA a Espanya, i compta amb una cartera d’un milió de m2 d’edificabilitat per a desenvolupar.

La companyia lidera l’estratègia immobiliària del Grup Carrefour, centrant-se en la promoció immobiliària i la gestió, reformes i reestructuracions dels seus centres. És, a més, la primera gestora de centres comercials a Espanya amb 2,6 milions de metres quadrats en cartera, que engloba la gerència-administració de 30 grans centres comercials i la gestió directa de 82 petits centres.