L’Ajuntament de Vilajuïga ha començat aquest mes d'octubre les obres de rehabilitació de l'antic pis del mestre, situat a la segona planta de l'edifici de l'Ajuntament. L’immoble ja havia sigut habitat fa dècades, per la qual cosa ja compta amb cuina, bany i diverses habitacions.

Amb l’inici d’aquestes obres s’engega la primera fase de reformes, a la que hauran de seguir més intervencions per acabar adequant el pis per a un ús social encara no definit. En aquesta primera fase s’intervindrà al bany, la cuina i a diverses zones que presenten humitats o que cal millorar-ne l’aïllament.

Aquesta reforma, dirigida per la cooperativa Undos, és possible gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, destinada a la rehabilitació d’immobles per a ús social. L'import de la subvenció és de 15.000 euros.