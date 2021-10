L’origen de les confraries de pescadors prové de l’edat mitjana, quan els pescadors es van començar a organitzar per acordar qui podia anar a pescar, on i quan. La Confraria de Pescadors de Roses està ubicada al carrer del Moll Comercial i té una flota de gairebé quaranta embarcacions de quatre tipus d’arts diferents: les teranyines, l’arrossegament, les arts menors i el palangre de fons. Les espècies més significatives que es pesquen a Roses són el lluç, la gamba, l’escamarlà, la sèpia, el roger, la sardina, l’anxova i el seitó. La Confraria de Pescadors de Roses s’ha convertit en una de les més importants de la Costa Brava i del litoral català.

Actualment, el complex pesquer gaudeix d’una nova aula gastronòmica per fer activitats com show-cookings amb peix de llotja. A més, les visites guiades al port de Roses s’han convertit en un dels atractius turístics i de més èxit que estan a l’agenda d’activitats tot l’any. Cada vegada, hi ha més gent interessada a conèixer com és la feina a les barques, com treballen els pescadors i com és el dia a dia en un pòsit pesquer. Per això, també es fan visites de la subhasta de peix.

A la confraria rosinca, es fan dues subhastes diàries de dilluns a divendres. La flota d’encerclament ven a la llotja a partir de les vuit del matí i, a la tarda, cap a dos quarts de cinc, es realitza la subhasta de la resta d’embarcacions. Les captures van destinades majoritàriament a venda al detall, com peixateries de Roses i voltants, restaurants i hotels, tot i que també hi ha una part important de compradors majoristes.

La Confraria de Pescadors de Roses sempre ha estat molt conscient de la importància de la sostenibilitat de les pesqueries i ha col·laborat amb sector científic en diverses ocasions. Van ser pioners a la Mediterrània amb el Pla de Gestió del Lluç al Golf de Roses, una iniciativa dels mateixos pescadors que va resultar ser un exemple del model de la política pesquera que promou el Departament d’Agricultura basat en la cogestió.

Les confraries de pescadors de Catalunya exerceixen la representació del sector pesquer, sens perjudici del que pugui correspondre a altres ens associatius i actuen en els seus respectius àmbits territorials com a òrgans de consulta i col·laboració de l’Administració de la Generalitat, amb l’objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers.