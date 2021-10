La Cambra de Comerç de Girona ha assessorat diverses empreses de la demarcació de Girona per tirar endavant quaranta projectes que han presentat als fons Next Generation. Els projectes són diversos com ara inversions en l’àmbit sanitari que ha sol·licitat la farmacèutica gironina Hipra –la qual ha adquirit recentment l’empresa biotecnològica Goodgut, fundada per la figuerenca Mariona Serra– o el Grup Peralada, que hi ha presentat el nou celler que inaugurarà l’any vinent amb l’objectiu de fomentar projectes turístics, de mobilitat i energia. La Cambra de Girona ha rebut més de 200 peticions per assessorar projectes i optar a la convocatòria de fons europeus.

En paral·lel als projectes que comencen a presentar els ajuntaments per optar a les subvencions dels Next Generation, les empreses ja treballen en inversions que volen finançar conjuntament amb les ajudes europees. En el cas del Grup Peralada, l’empresa demanarà finançament europeu per fomentar projectes de turisme, de mobilitat, energètics i de patrimoni arquitectònic. El nou espai està dissenyat pel despatx d’arquitectes RCR i ha estat el primer d’Europa que en aconseguir la certificació LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).