L’Ajuntament de Fortià engega la quarta edició del Pressupost Participatiu amb la primera fase de presentació de propostes fins al 31 d’octubre, on els veïns empadronats majors de 16 anys podran presentar fins a un màxim de tres propostes cadascun. Enguany, l’Ajuntament hi destina fins a 15.000€ a inversions decidides a través de la participació ciutadana. «Esperem que, de mica en mica, el pressupost participatiu vagi agafant importància a la població i es vagi augmentant la participació dels veïns, on l’any passat va arribar al 19% de participació en la fase de votació final», explica l’alcalde fortianenc, Francesc Brugués (ERC).

Amb les edicions anteriors, es va actuar en diferents punts del municipi, la primera edició del 2018, amb un pressupost de 6.000€, on va sortir escollida el porxo a la zona de l’entrada del recinte escolar.