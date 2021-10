Aquest mes d’octubre ha quedat decidit quin projecte s'inclou dins la partida pressupostària destinada als Pressupostos Participatius de Roses. Després de tancar-se el període de votacions el divendres 22 d’octubre, la proposta “Renaturalitzar els patis de les escoles públiques de Roses” ha estat la que ha rebut més suport popular, amb un total de 440 vots.

Aquesta actuació, que podria ascendir fins als 300.000€, és la que es desenvoluparà amb la partida del pressupost municipal de 2022 reservada per al resultat d’aquest procés participatiu. Les millores, que ara s’estudiaran amb els centres per adequar-se al màxim a les necessitats i característics de cadascun, es realitzaran a totes les escoles de primària públiques del municipi (Jaume Vicens Vives, Narcís Monturiol, Els Grecs i Montserrat Vayreda), així com a les dues llars d’infants municipals (El Cavallet de Mar i El Franquet).

Més de 900 rosincs i rosinques exerceixen el seu dret a vot

Del 14 al 22 d’octubre els veïns i veïnes majors de 16 anys i empadronats al municipi podien votar un màxim de tres projectes entre les 11 propostes finalistes. Així, fins a 939 persones –el que representa un 5,8% de participació- van fer arribar les seves votacions a través del web www.tudecideixesroses.cat, on van emetre un total de 2.143 vots.

Marc Danés, regidor d’Economia i Hisenda de Roses, valora "molt positivament" l’augment de participació assolit enguany respecte la convocatòria anterior. "La ciutadania està comprovant, any rere any, el compromís ferm de l’Ajuntament i com cada any prenen forma projectes proposats i decidits pels propis veïns i veïnes. Sens dubte aquesta compromís i continuïtat fan que cada cop siguin més les persones que volen participar en la presa de decisions”, declara.

Respecte l’anterior convocatòria, enguany en la fase final de votació la participació ciutadana ha augmentat; passant del 4,02 al 5,8%.

Durant el període de presentació de propostes, els veïns i veïnes van fer arribar 258 projectes al consistori. Totes les idees van ser analitzades pels serveis tècnics de l’Ajuntament a fi de descartar aquelles que no complien amb els requisits establerts. I finalment es va convocar un Fòrum Ciutadà de Priorització, que va servir per triar les 11 propostes finalistes que acabarien passant a la fase de votació popular.

Les propostes més votades, seguint a la guanyadora de renaturalització dels patis escolars, han estat el recondicionament de patis d’infantil i primària (430 vots) i fer accessibles voreres del municipi (243 vots).