El mercat de la roba i els complements ha tornat al seu emplaçament habitual en el Passeig Nou i els carrers dels voltants. Aquest dijous passat, 21 d’octubre, varen retornar les parades a la seva ubicació usual, després d’una llarga etapa en el Recinte Firal. L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, juntament amb la regidora de Comerç i Mercats, Ester Marcos, han destacat els beneficis que té aquest fet per al comerç local. «Els mercats són una eina imprescindible per a la ciutat per dinamitzar l’economia» explica l’alcaldessa Agnès Lladó.

«Avui hem fet festa major, perquè ho trobàvem a faltar»

El retorn del mercat al seu emplaçament habitual no va comptar amb el temps com a aliat, ja que el descens de temperatura es va fer notar des de primera hora del matí. Tot i això, alguns marxants hi van trobar el costat positiu. "Encara que no ho sembli, ens va bé, perquè els clients s'han d'abrigar i ens compren jerseis i jaquetes", explicava expressivament en Joan des d'una de les parades. Per a Eloisa Martínez i Fina Tonel, veïnes del Juncària Parc Bosc, "avui hem fet festa major, perquè ho trobàvem a faltar".

Aquest retorn també va tenir una repercussió directa en l'ambient comercial en els carrers pròxims al mercat, especialment el Pep Ventura, encara que no va poder exercir de rebedor per a vianants en condicions normals perquè està en obres. Alguns marxants han trobat a faltar "la facilitat d'aparcament que tenien els clients al Recinte Firal" i d'altres esperen "que aquesta tornada a la normalitat sigui molt profitosa de cara a la campanya de Nadal".

Recuperar l'ocupació habitual

La ubicació del mercat es va canviar de manera obligada el juny del 2020 arran de la pandèmia, ja que per les restriccions marcades pel Procicat no es garantien les mesures en el seu emplaçament comú. El mercat es va reubicar al Recinte Firal, on per la seva extensió es podien controlar entrades i sortides i la distància de seguretat entre parades. Les responsables municipals han assenyalat que en aquest any i mig, l’Ajuntament de Figueres «ha afavorit la dinamització del mercat de la roba, i tots els mercats que se celebren a la ciutat», amb mesures com el servei d’autobús gratuït cada dijous amb un trajecte des de la plaça de la Font Lluminosa fins al Recinte Firal, com també amb les suspensions de cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública als marxants.

El trasllat del mercat va obrir un debat entre els marxants. Per una part, les parades que se situaven a l’inici del mercat en el Passeig Nou segueixen preferint aquesta localització, al contrari dels que estaven situats a la part final, just al costat de la riera Galligans que prefereixen el Recinte Firal per raons paritàries. El Recinte Firal permetia una equitat més gran a totes les parades a causa del seu recorregut circular. En contraposició, la distribució de les parades al llarg del Passeig Nou, el carrer Mestre Falla i la riera Galligans, perjudicava les parades del final del recorregut.

La ubicació del mercat al Passeig Nou afavoreix el reactivament dels comerços de Figueres portant l’afluència d’usuaris al bell mig de la ciutat, segons Lladó i Marcos.