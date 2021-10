L’empordanès Jaume Armengol (Sant Pere Pescador, 1977) ha estat escollit nou president de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona després que Llorenç Frigola, màxim responsable els últims cinc anys, hagi esgotat el mandat (s’ha allargat un any degut a la pandèmia). Armengol, vicepresident de Fructícola Empordà, ocuparà un càrrec que, des del 2016, es va rotant cada quatre anys entre representants de les tres empreses que conformen Poma de Girona: Girona Fruits, de Bordils (Gironès); Giropoma Costa Brava, d’Ullà (Baix Empordà); i Fructícola Empordà, de Sant Pere Pescador (Alt Empordà). Venanci Grau (Giropoma), actual secretari de Poma de Girona, havia estat el president fins fa cinc anys i durant més d’una dècada. El 2016 el va substituir Llorenç Frigola, vicepresident de Girona Fruits.

Jaume Armengol ocuparà la presidència fins el 2025. És gerent i propietari de Fructícola Armengol (Sant Pere Pescador), un negoci familiar iniciat pel seu pare i que està integrat a Fructícola Empordà. Es va introduir en el món de la poma un cop complerts els 20 anys, després de graduar-se com a Tècnic Superior en Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries. El 2002 va ser escollit secretari de Fructícola Empordà i fa dos anys va passar a ocupar el càrrec de vicepresident. Armengol estrena el càrrec de president de Poma de Girona amb “il·lusió i ganes de seguir treballant com s’ha fet fins ara. En Llorenç (Frigola), en Venanci (Grau) i l’IRTA-Mas Badia han fet una molt bona feina els últims anys; han professionalitzat Poma de Girona i ara som reconeguts mundialment i tenim prestigi. També s’ha millorat molt en la innovació tecnològica i intentarem donar-hi continuïtat”. El vicepresident de Fructícola Empordà manifesta un desig: “Ens agradaria donar a conèixer més la nostra poma en l’àmbit local, creiem que el client de proximitat no la coneix prou ni com és la feina que fem els productors. Un pas bàsic seria trobar amb més freqüència les nostres pomes en supermercats i que el consumidor les pugui demanar, ja que ara n’hi ha moltes que provenen d’Itàlia, sobretot, i de França”.

Llorenç Frigola seguirà vinculat a Poma de Girona com a vicepresident, a més de mantenir el càrrec de vicepresident de Girona Fruits. D’aquests cinc anys de mandat destaca “la col·laboració de les tres empreses per treballar conjuntament la part tècnica de les varietats de les pomes, els sistemes productius i la innovació tecnològica. Cada cop estem treballant més amb produccions automatitzades que depenen menys de la mà d’obra i que hem descobert visitant altres països”. Durant aquests últims anys els productors de Poma de Girona han viatjat a Nova Zelanda, Polònia i la costa oest dels Estats Units per conèixer noves tècniques i nous sistemes de producció de pomeres.

Frigola considera que “Poma de Girona és, a l’Estat espanyol, una marca de referència; ens reconeixen que marquem tendència. Estem treballant perquè, en un futur, les tres empreses juntes puguem ser més fortes comercialment”. Frigola seguirà sent el vincle amb Fruit Futur, una agrupació d’interès econòmic formada per Poma de Girona i l’IRTA, entre altres, que participa en el projecte Hot Climate Programme (HCP) per desenvolupar noves varietats de poma i peres adaptades a zones de cultiu amb altes temperatures.

Sobre la IGP Poma de Girona

Poma de Girona és una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) en la qual s’agrupen tres empreses que produeixen i comercialitzen la poma: Girona Fruits (Bordils), Giropoma Costa Brava (Ullà) i Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador). La IGP Poma de Girona compta amb gairebé 80 socis productors que representen un total de 1.700 hectàrees productives distribuïdes entre les comarques del Baix Empordà, l‘Alt Empordà, la Selva i el Gironès.

La proximitat del mar Mediterrani i dels Pirineus fa que les plantacions gaudeixin d’un clima privilegiat. A més, la Poma de Girona està internacionalment reconeguda com un producte de qualitat, segur, de confiança i sostenible. Els productors són fructicultors molt qualificats que usen tècniques de producció integrada respectuoses amb el medi ambient, responsables i sostenibles. Alhora fan controls de qualitat estrictes i implanten sistemes de traçabilitat.