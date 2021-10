Amb el propòsit de donar suport al teixit productiu local davant la crisi derivada de la Covid-19, la Diputació de Girona, en el marc del programa «CO-CREIX» del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, impulsa des del mes de maig passat la iniciativa «SOS Mentoring» a la demarcació.

Es tracta d’un programa de voluntariat gratuït que la Fundació Autoocupació va posar en marxa el 2020 i en el qual persones empresàries o directives amb experiència ajuden, a través d’un procés d’acompanyament personalitzat, les microempreses i el col·lectiu d’autònoms a prendre les decisions necessàries per contenir l’impacte de la pandèmia. Els guien a l’hora de diagnosticar correctament la situació dels seus negocis i els ajuden a elaborar i a implementar un pla d’acció per fer front als reptes actuals.

En els cinc mesos que la Diputació de Girona ha dinamitzat el programa, divuit empreses de les comarques gironines s’han adherit a «SOS Mentoring» (dotze autònoms i sis microempreses). Per comarques, sis pertanyen al Gironès, sis a la Selva, cinc a l’Alt Empordà i una al Baix Empordà.

«És un luxe aprendre d’algú que entrega el seu temps voluntàriament a ajudar-te. I amb aquest programa no aprens d’un professor, sinó d’un altre empresari. Et sents acompanyada», exposa Laia Bedós Bonaterra, il·lustradora, artista visual i realitzadora de tallers de creativitat de Blanes, la qual va apuntar-se al programa el mes de juny passat.

També s’hi va adherir a finals de juny Laura Fernández Sánchez, propietària del Leitmotif Joies, de la Jonquera, creada el 2016. «Ho recomanaria a emprenedores que potser no tenen els mitjans econòmics per poder contractar un servei d’aquest tipus, que és molt útil. Un mentor o mentora t’aporta llum en molts aspectes importants per a un negoci i, sobretot, pautes que et faciliten el dia a dia laboral», ha subratllat.

La visió del mentor

En aquest programa, la figura del mentor és absolutament cabdal. Aquestes persones actuen de forma totalment altruista, comparteixen el seu temps i la seva experiència amb treballadors autònoms i microempreses. Quim Paradas, consultor d’estratègia i de negoci de Girona, és un dels que està portant a terme aquesta tasca en el programa «SOS Mentoring». En concret, és mentor de la Laia Bedós Bonaterra.

«M’encanta la feina que faig i dedicar una part de la meva jornada a la mentoria i el voluntariat és gratificant. Darrere d’un projecte sempre hi ha persones i m’agrada ajudar-les», exposa Quim Paradas, que hi afegeix: «Amb els emprenedors, s’hi genera una relació de confiança perquè s’acaben compartint moltes coses. Fins i tot encara ara segueixo en contacte amb antics emprenedors».

Les persones interessades a participar en el programa «SOS Mentoring» ho poden fer, com a beneficiàries o com a mentores voluntàries, fins al 31 de desembre. Les inscripcions es poden fer a través de l’enllaç següent: http://promoeco.ddgi.cat/sos-mentoring/