La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha aturat la pesquera de sonso dos mesos abans de la data prevista de finalització de la campanya d'enguany. El motiu: l'escassa captura d'aquesta espècie arreu del litoral català. La decisió afecta més d'una vintena d'embarcacions –la majoria de les comarques gironines- i s'ha pres d'acord amb el sector pesquer. De fet, fa pocs dies ja es va retirar el permís especial per a aquesta pesca regulada a tres embarcacions del cens per petició "expressa" dels propis amarradors arran de la reducció de captures de "manera dràstica", fins al punt de no tenir-ne cap i, per tant, "fer insostenible el manteniment".

La pesquera del sonso i de la llengüeta a Catalunya està sotmesa a un pla de cogestió que busca garantir-ne la pesca a través d'un sistema de regulació. El pla estableix un període de veda i un de pesca, que cada any va de l'1 de març al 15 de desembre (en el cas del sonso) i del 16 de desembre al 30 d'abril (per la llengüeta). La direcció general de Pesca renova cada any els permisos especials de pesca a les embarcacions incloses al cens específic d'aquesta modalitat i fixa unes quotes a partir de les quals es prendran les decisions.

En concret, estableix que si no s'arriba al 75% de la quota, es disminuirà a la meitat el mes següent i que, si no s'arriba a aquest 50%, el mes següent es tancarà la pesquera. L'escassedat de sonso ja es va notar l'any passat, expliquen des del sector. Tant és així que l'1 de març –just quan havia de començar la campanya de pesca- el Comitè de Cogestió de la Modalitat de la Sonsera (CCMS), integrada també pel sector i la comunitat científica, va acordar prorrogar el període de veda a l'espera que els mostrejos i les deteccions garantissin una presència suficient d'aquesta espècia per poder començar la temporada "amb garanties".

El període de veda es va allargar fins al 29 de març i, a dos mesos de tancar-se la campanya d'enguany, s'ha aturat la pesca d'aquesta espècie per falta de captures. De fet, el 19 d'octubre, la direcció ja va retirar el permís especial a tres de les més de vint embarcacions que s'hi dediquen per la davallada de les captures. Van ser els propis amarradors els que van demanar-ho.

A la resolució de la Generalitat, es detalla que "un cop contrastada la quota esperada amb la quota assolida durant els 30 últims dies, s'ha comprovat que l'èxit és només del 42,5% de la quota esperada" i que amb l'anàlisi dels últims 15 dies, el percentatge d'èxit arriba només al 18,1% respecte de la quota esperada. Una xifres que no permeten continuar amb la pesca d'aquesta espècie. El gerent de la confraria de Blanes, Xavier Domènech, assegura, però, que aquesta situació no és nova. "Hem tingut anys molt bons, com el 2018, però això ja va passar l'any 2016", explica. El gerent de la confraria de Blanes atribueix la situació a múltiples factors.

Entre ells, el temporal Glòria però també al canvi climàtic. "Hem de tenir en compte que és una espècie que es troba molt a prop de la costa i està molt més exposada a tots aquests factors", detalla el gerent. Domènech, de fet, admet que possiblement aquests episodis seran cada vegada més recurrents i que no només està en mans del sector pesquer revertir la situació. "Tothom hi ha de fer coses", insisteix.

De l'Estartit a Badalona

La regulació de la pesquera de sonso compta amb un cens de 23 embarcacions que van des del port de l'Estartit fins a Badalona. La majoria, però, es concentren a les comarques gironines amb Blanes com a població més afectada. Aquí hi ha set embarcacions que compten amb aquest permís i que ara, o bé es dedicaran a la pesca de la llengüeta o a altres arts menors, o bé directament hauran d'aturar la seva activitat perquè s'han especialitzat en aquesta modalitat.