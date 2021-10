Des de Joaquim Gispert fins a Antoni Abad, el Pòsit de Pescadors de Roses ha comptat, al llarg d’aquests cent anys, amb tretze patrons majors. D’aquests, la persona que més temps va estar en el càrrec va ser Joaquim Fontdecaba. Va dirigir la Confraria de Pescadors de Roses durant tres dècades i l’entitat Pescadors de Roses. També va estar al capdavant de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona durant deu anys i va ser vicepresident de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores durant vuit anys. Va representar a escala nacional del Comitè Consultiu de Pesca del Mediterrani a Brussel·les i també membre de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

Joaquim Fontdecaba va ordenar i millorar la gestió de la confraria fins a convertir-la en modèlica per a la resta de confraries de tot Espanya. Al moll, tothom recorda com el patró major va ser pioner en tota la costa espanyola, en la dècada dels 80, quan va implantar a Roses el sistema electrònic en la subhasta de peix, després d’haver-se fixat en la seva utilitat als ports pesquers francesos. Fins aleshores, entre el xivarri i la cridòria dels compradors, els subhastadors venien en peix cantant el preu a duros. La nova tècnica de venda va ser un avenç molt important per a la confraria rosinca. A més, gràcies a ell, la Confraria de Pescadors de Roses va ser la primera a utilitzar caixes de fusta per vendre el peix, que van substituir les antigues paelles.

Llistat de presidents al llarg de 100 anys