Dotze empreses de l’Alt Empordà participaran a la 59a edició de la Fira de Mostres de Girona que se celebrarà entre aquest dijous 28 d’octubre i el dilluns 1 de novembre. El saló multisectorial que organitza Fira de Girona es torna a celebrar després de dos anys d’absència per la pandèmia i es manté inclòs en el programa d’actes de les Fires de Sant Narcís. Respecte a l’última edició (2019), tindrà un 70% de l’ocupació amb un total de 257 expositors, l’esdeveniment passarà a ser gratuït i tindrà un format híbrid, on s’hi inclourà una visita virtual de l’espai. La Fira de Mostres obrirà de les 10 del matí fins les 8 del vespre, podrà acollir en un mateix moment un màxim de 7.900 visitants i paral·lelament hi haurà un centenar d’activitats i xerrades.

Dels 257 expositors, l’Alt Empordà hi serà representada amb empreses de 8 poblacions diferents: Figueres, Espolla, El Far d’Empordà, l’Escala, Llers, Ventalló, Vilamalla i Viladamat. La Fira de Mostres, situada a la zona del Parc de la Devesa, es manté com el gran aparador anual del sector econòmic de les comarques gironines i hi seran presents la majoria dels sectors del teixit empresarial, que han contractat 7.535 m2. S’hi concentraran sectors de l’emprenedoria, serveis i mobilitat elèctrica (31%); construcció, decoració (28%); alimentació (22%); industrial i tecnològic (13%).

Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, explica que “estem molt contents de tornar a celebrar la fira dos anys després tot i que el 2020 vam estar a prop d’organitzar-la”. Ara fa un any, l’enduriment de les restriccions anunciades pel govern català per contenir el contagi del virus va provocar, quinze dies abans, l’anul·lació de la Fira de Mostres, que ja havia de ser de mínims. Durant la pandèmia, el Palau de Fires ha acollit persones sense sostre –d’octubre del 2020 a maig- i ha estat un punt de vacunació massiu –d’abril a setembre. Després d’un any i mig sense esdeveniments, Fira de Girona va reactivar l’activitat el passat 10 i 11 d’octubre amb el Girocòmic. Respecte al retorn de la Fira de Mostres, la directora de Fira de Girona subratlla que “tenir el 70% d’ocupació respecte al 2019 és una molt bona dada, ja que ens estem movent en les xifres d’altres esdeveniments firals que s’estan celebrant aquests dies”.

Cunyat subratlla que tot i que s’han aixecat les restriccions “ens hem preparat per organitzar una fira segura, mantindrem tots els protocols per assegurar un espai lliure de covid”. Entre les mesures que es prendran hi ha un reforçament de la ventilació, l’obligatorietat de la mascareta, un circuit recomanat per al visitant, presència de membres de la Creu Roja per guiar el públic i evitar aglomeracions i un sistema per controlar l’aforament. “En un mateix moment s'hi poden concentrar 7.900 visitants com a màxim, tots mantenint la distància de seguretat. Ho controlarem amb un sistema amb intel·ligència artificial que ens calcularà l’aforament al segon”. El 2019, l’assistència total va ser de 84.000 visitants en sis dies.

Una de les altres novetats d’aquesta edició és el format híbrid. S’ha creat un espai web gratuït pels expositors on hi podran bolcar el contingut que desitgin i també podran xatejar amb els clients. Aquesta plataforma estarà visible fins la Fira de Mostres del 2022 i també s’hi podrà trobar una visita virtual de l’esdeveniment. “Durant aquest temps, com la majoria d’empreses i institucions, hem accelerat la transformació digital. Oferim un valor afegit tant pel client com pel visitant”, diu Cunyat.

El 59% dels expositors són de la província

Més enllà dels expositors, la Fira de Mostres s’ha caracteritzat per oferir més activitats paral·leles als visitants. N’hi haurà un centenar que es repartiran en els tres espais de l’esdeveniment: el Palau de Fires, les carpes i el Camp de Mart, que acolliran punts com l’Escenari Gastronòmic i el Saló de l’Emprenedoria. Tallers, xerrades i taules rodones dotaran les activitats de contingut i d’experiència per als assistents.

El 80% d’expositors són fidels a aquesta cita i, a més, l’aposta pel territori gironí queda reflectida: el 59% dels expositors són de les comarques gironines i el 41% restant provenen d’altres punts del territori català i estatal. El preu per accedir al recinte passarà a ser gratuït després que els darrers anys l’entrada oscil·lés entre 2,5 i 4,5 euros.

Escenari Gastronòmic amb el segell Girona Excel·lent

Part del centenar d’activitats programades es concentraran en dos espais. Al pis superior del Palau de Fires se situarà el sector d’alimentació i l’Escenari Gastronòmic, patrocinat i gestionat per la Diputació de Girona a través de Girona Excel·lent. Serà una de les primeres oportunitats per degustar la vuitantena de productes guanyadors de la 4a edició del segell de qualitat agroalimentària. L’espai serà dinamitzat pel xef i divulgador de gastronomia Pep Nogué i pel periodista i gastrònom Salvador Garcia-Arbós. També s’hi portaran a terme demostracions, concursos i tastos en directe amb productes de proximitat. A més s’emetrà en directe el programa de Catalunya Ràdio El suplement -amb la secció L’arca de Nogué del mateix Pep Nogué- i es durà a terme el Concurs del Pa de la Tramuntana de la mà de l’associació Flequers Artesans de les Comarques Gironines.

D’altra banda, a la planta baixa es muntarà el Saló de l’Emprenedoria, que celebra la seva 10a edició a càrrec de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG). Es tracta d’un espai on s’organitzaran presentacions i sessions de networking. A través del projecte EDIFICAT, en el qual participa l’Ajuntament de Girona, es tractarà la rehabilitació de forma conscient i sostenible. El consistori també tindrà un estand el qual hi promocionarà les conductes cíviques, la convivència i la sostenibilitat a través d'informació i de jocs per fer-hi participar els visitants. El dia de l’Agent Comercial, que se celebra el dissabte dia 30 pel Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i Comarques, també estarà inclòs en una Fira de Mostres que s’inaugurarà el dijous 28 d’octubre a les 11 del matí.