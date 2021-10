A la Confraria de Pescadors de Roses, vetllen perquè no es perdi el llegat heretat per tantes persones que, d’una manera o una altra, han construït la seva història. La transmissió oral és una de les formes de potenciar i garantir la pervivència dels records.

Per això, Antoni Abad, el patró major, treballa amb la resta de representants de la comissió dels actes del Centenari del Pòsit de Pescadors sobre la idea de proporcionar un espai popular on cedir la paraula a totes aquelles persones relacionades amb la pesca a Roses que tinguin coses a explicar. «Tenim una magnífica Aula Gastronòmica al port on podem celebrar trobades, com converses de taverna, en què convidarem la gent més gran per poder parlar i, així, mantenir viva la memòria del nostre ofici, tot combinat amb la preparació de plats amb el peix com a ingredient principal», explica el president de la Confraria de Pescadors de Roses.

Segons ell, una mirada nostàlgica al passat permet entendre l’evolució d’aquests cent anys d’històries del mar a Roses. En l’últim segle, han canviat molt les coses, principalment la forma en què treballa el pescador. Com reconeix el mateix Antoni Abad, una activitat mil·lenària com és la pesca afronta, avui dia, un present i un futur incerts i, per aquesta raó, el sector reivindica una valoració d’aquesta feina i menys burocratització.

El Pòsit de Pescadors de Roses va néixer el 1921 per donar resposta a la necessitat d’un sector que, des d’aleshores fins avui, ha estat la principal font d’ingressos de moltes famílies rosinques.

Amb motiu del centenari, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, també ha volgut fer un reconeixement a les generacions que han precedit els pescadors que feinegen avui al port rosinc. «Un reconeixement –ha volgut subratllar la consellera– a l’habilitat i l’esforç de les dones de les famílies pesqueres, que sovint ha estat poc visible, en el desenvolupament de l’activitat tradicional i el seu esforç per diversificar l’economia i les activitats del nucli familiar a fi de buscar alternatives amb altres recursos i una gestió acurada quan l’economia familiar s’enfrontava a una crisi».