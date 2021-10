A partir del 26 d’octubre i fins al 30 de novembre es poden presentar sol·licituds dins la setena convocatòria d’ajuts Leader. Es tracta d’uns ajuts destinats a diversificar i promoure l’economia de les zones rurals que permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut per crear, ampliar o millorar activitats econòmiques en els municipis que formen part del territori Leader Adrinoc. Els ajuts són convocats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i cofinançats amb Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i es promouen i gestionen a través dels Grups d’Acció Local, com és el cas de l’Associació Adrinoc (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya).

Adrinoc, amb seu a Olot i Figueres, dona suport i assessorament a totes aquelles empreses i persones emprenedores que es vulguin acollir al programa d’ajuts Leader per crear, millorar i/o ampliar els seus negocis ubicats en qualsevol dels 75 municipis rurals de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès adherits a l’entitat.

Des d'Adrinoc es fomentaran projectes d’inversió que creïn ocupació, que diversifiquin el teixit productiu de l’àmbit territorial, que estiguin promoguts per joves i que minimitzin el canvi climàtic d’acord amb els seus objectius estratègics, recollits en l’Estratègia de Desenvolupament Local d'Adrinoc, elaborada mitjançant un procés obert, participatiu i consensuat amb la ciutadania, les organitzacions i les entitats del territori.

Les persones que s’hi vulguin acollir ho podran fer fins al 30 de novembre i podran contactar amb l’equip tècnic d'Adrinoc per rebre assessorament personalitzat i informació més detallada dels ajuts Leader, a Olot (972.271.600), a Figueres (972.503.088) i a través de info@adrinoc.cat.