Catalunya ha rebut més d'1,3 milions de turistes durant el mes de setembre, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta xifra representa més del doble dels 627.692 visitants registrats en el mateix període de 2020, però és encara un 36,7% inferior en comparació amb setembre de fa dos anys, per la caiguda del visitant internacional. Catalunya ha rebut 624.993 visitants procedents de l'estranger el setembre, molt per sobre dels 143.387 de 2020, però encara un 55,6% per sota les xifres de 2019. El turisme estatal, en canvi, ha augmentat un 40,6% respecte a l'any passat i fins i tot ha crescut un 3,6% respecte a les xifres prèvies a la pandèmia, fins a 680.876 visitants.

Les pernoctacions en establiments hotelers segueixen la mateixa pandèmia. Catalunya ha registrat 3,5 milions de pernoctacions al setembre, molt superior als 1,3 milions de l'any passat, però gairebé la meitat en comparació amb els nivells previs a la pandèmia (-47,1%). La majoria de les pernoctacions, gairebé dos milions, han estat per part de visitants residents a l'estranger, una xifra molt superior a les 335.017 pernoctacions de turistes internacionals registrades el setembre de 2020. Tot i això, aquesta xifra és un 61,6% inferior als nivells previs a la pandèmia. Els visitants residents a l'Estat han fet 1,5 milions de pernoctacions a Catalunya durant el mes de setembre. Aquesta xifra és un 56% superior a les dades registrades en el mateix període de 2020 i fins i tot representa un creixement del 3,6% respecte a setembre de 2019.

Per demacracions, Barcelona continua liderant l'arribada de turistes a Catalunya, amb 631.917 visitants. Aquesta xifra se situa molt per sobre dels 192.016 turistes de setembre de 2020, però continua un 45,9% per sota les xifres de 2019. En aquest cas, la majoria de visitants (402.660) procedeixen de l'estranger, tot i que la dada és un 56,3% inferior als nivells previs a la pandèmia.

Girona ha rebut 339.925 visitants el novè mes de l'any, un 45% més respecte al mateix període de l'any passat, però un 25% inferior respecte a les xifres prèvies a la pandèmia. En aquest cas, la majoria dels visitants han estat residents a l'Estat (189.313), superior als 170.976 turistes del setembre de 2019.

Lleida és la demarcació amb una variació més moderada en el nombre de visitants respecte als nivells registrats abans de l'esclat de la pandèmia. En concret, la província ha rebut 71.811 turistes al setembre, un 29,6% per sobre el mateix mes de l'any passat, i prop d'un 8% inferior als nivells del mateix mes de 2019.

Per la seva banda, Tarragona ha rebut 262.217 visitants al setembre, un 79,6% més en comparació amb el mateix període de 2020, i un 27,8% inferior respecte a 2019. En aquest cas, la gran majoria de turistes (201.557) són estatals, mentre que els 60.660 visitants restants resideixen a l'estranger.

Dades al conjunt de l'Estat

A l'Estat, les pernoctacions en establiments hotelers han superat els 25,6 milions al setembre, molt per sobre de les xifres registrades en el mateix període de 2020, però un 31,7% per sota les xifres de 2019. En els nou primers mesos de l'any, les pernoctacions hoteleres han pujat un 48,5% respecte al mateix període de l'any anterior. Durant el mes de setembre, 14.554 establiments hotelers han estat oberts a l'Estat, un 17,6% més que en el mateix període de 2020. Aquesta xifra representa un 75,6% del total del directori d'establiments en aquest mes.

Les destinacions principals dels viatgers residents a Espanya han estat Andalusia, Catalunya i el País Valencià. Per la seva banda, la principal destinació escollida per als turistes no residents ha estat les Illes Balears, seguida de Canàries i Catalunya.