El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que el consell de ministres de dimarts aprovarà un reial decret que inclourà 100 milions d'euros extraordinaris per fer front a l'alça dels preus de l'energia. A la clausura del XIII Congrés de PSOE d'Extremadura, ha dit que aquesta dotació ajudarà les llars més vulnerables, permetrà la indústria i les empreses protegir els seus contractes i ha de servir també per incorporar transparència en la tarifa elèctrica. El mateix consell de ministres aprovarà la primera llei d'habitatge amb l'objectiu de protegir en especial els joves "que se senten exclosos del lloguer o la compra", i que prohibirà "l'alienació d'habitatge social als fons d'inversió especulatius".

Sánchez ha assegurat al congrés regional que d'aquesta manera respondran dimarts a l'alça dels preus, i que el reial decret permetrà ajudar els 1,2 milions de llars vulnerables ara que comença l'hivern. La mesura també servirà per ajudar les indústries a protegir els seus contractes davant la pujada de preus, i també vol incorporar transparència, "i per tant control", en la formació dels preus de la tarifa elèctrica. Així, el reial decret permetrà defensar el consumidor i la indústria i l'empresa, així com promoure la transparència i exercir un major control davant les empreses energètiques.

En aquest àmbit, ha reivindicat que també cal "fer coses en l'àmbit europeu", i en concret revisar el marc i la directiva comunitaris. S'ha preguntat que si amb les vacunes els estats membre són més forts units de cara a les grans farmacèutiques, perquè no es fa el mateix amb els països productors de gas. Així, ha suggerit per què no es fa una negociació conjunta ara mateix que hi ha una competició pel gas. Com a solució, Sánchez ha assegurat que aconseguirà una "resposta conjunta en l'àmbit europeu".

Primera llei d'habitatge de la democràcia

El segon anunci ha estat l'aprovació de la "primera llei d'habitatge en la història de la democràcia" espanyola per aconseguir convertir en un dret que està a la Constitució en un "vertader dret" per als joves i tots aquells que se'n senten exclosos. Segons ha dit, aquesta llei permetrà deixar de concebre l'habitatge com "un problema" i fer-ho realment com el "dret" que és. Entre els punts forts de la norma, hi haurà el veto a l'alienació d'habitatge social, com han fet algunes regions de l'estat: "L'habitatge públic no es desamortitzarà més en el nostre país".

A banda, inclourà un pla de lloguer de 100.000 habitatges a construir durant els pròxims anys, dels quals el 30%, és a dir 30.000 immobles, seran per als joves com a habitatge social per aconseguir reduir l'edat d'emancipació a Espanya. En aquest àmbit, Sánchez també ha fet referència a l'aportació de 250 euros aprovada per als joves com a ajut al lloguer.

Fons europeus per l'FP

Respecte als fons europeus, ha destacat que el govern apostarà per la Formació Professional (FP) a tota Espanya, amb una partida de 5.000 milions d'euros a l'FP amb una nova llei i currículums adaptats als nous lloc de treball, on més de 1.500 milions provindran dels fons comunitaris. Aquests diners permetran, per exemple, digitalitzar les aules i que els mestres coneguin les eines de la digitalització.

Al congrés regional, Sánchez també ha dit que els fons europeus, al servei de la protecció dels ciutadans, permetran treballar en la cohesió territorial de l'Estat, per exemple amb el "compromís del govern" de l'AVE de Plasència a Badajoz a l'estiu del 2022.D'altra banda, Sánchez ha celebrat que gràcies a seguir el Pacte de Toledo el seu partit va acabar amb la contrareforma del PP i ha garantit per llei que els jubilats tinguin una pensió revalorada per l'IPC.

"Fa molt poc de temps ens criticaven per ser socialdemòcrates", ha dit, mentre que el PSOE ha aconseguit conquerir les llibertats individuals, cosa que seguiran fent "pesi a qui pesi".Ha defensat que on abans hi havia corrupció, avui hi ha un govern exemplar i transparent, i que això fa la socialdemocràcia "més necessària que mai". Tanmateix, ha assumit que la pandèmia ha tingut molts efectes i ha accelerat molts canvis, i per això, segons ha dit, el projecte polític d'Espanya ha de ser el del "creixement, la feina, la cohesió i la convivència".