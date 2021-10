El nombre d'autònoms a Catalunya creix per primera vegada en cinc anys arran de la crisi de la Covid-19. El país va tancar l'exercici 2020 amb 522.630 treballadors per compte propi, un 0,9% més respecte a l'exercici anterior. Per altra banda, el percentatge d'autònoms sobre el total d'ocupats es va situar en el 15,7%, cinc dècimes més que el 2019, segons les dades presentades aquest dijous pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) en l'informe Situació del treball autònom a Catalunya. Malgrat el canvi de tendència, des del CTESC comenten que el repunt és "poc rellevant" i que es tracta d'un fet "puntual", ja que es preveu que amb la recuperació econòmica es tornarà a incrementar el nombre d'empleats per compte aliè.