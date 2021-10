El pressupost 2022 de Roses inclou una partida de 23.000 euros per incorporar un servei de bus llançadora a les cales del Parc Natural del Cap de Creus l'estiu que ve i inversions en terrenys per valor de 138.000 euros per habilitar aparcaments dissuasius a la zona. Es tracta de la següent fase del projecte per regular els accessos al parc després de "l'èxit" de les restriccions d'aquesta temporada. Els comptes, que està previst que s'aprovin en un ple extraordinari aquest migdia, sumen 35,3 MEUR i inclouen 1,7 MEUR en inversions, destinades principalment a la millora urbana i d'infraestructures municipals.

A més i amb l'objectiu de projectar turísticament el municipi, augmentarà el pressupost de l'àrea de Turisme en un 18,43% (700.811 euros). Entre les inversions, inclou el projecte Roses LAB (84.000 euros), un nou centre d'innovació turística i social basada en l'aplicació de les TIC. L'Ajuntament afronta aquests comptes amb l'endeutament a zero. Això permetrà que el 81,78% de les inversions es puguin afrontar amb recursos corrents mentre que els 316.000 euros restants financaran a través de subvencions. L'alcalde, Joan Plana, assegura que el pressupost dona "continuïtat" a les línies de treball "activades al llarg dels darrers tres anys, consolidant els recursos destinats a acció social, apostant per les noves tecnologies, donant impuls al patrimoni i reactivant l’economia local".

El pla de protecció del Cap de Creus avançarà a una nova fase

Després dels bons resultats en l’aplicació de la fase “0” per al control de l’accés motoritzat al Parc Natural del Cap de Creus durant l’estiu, l’Ajuntament continuarà el proper 2022 avançant en la implementació d’aquest pla destinat a la protecció mediambiental. En aquesta línia, el pressupost destina una partida de 23.000 € per a la contractació del servei de bus llançadora a les cales del parc.

En clau de projecció turística i reactivació econòmica

Pensant en la projecció turística del municipi, l’àrea de Turisme incrementa el seu pressupost un 18,43% respecte a 2021, que passa a ser de 700.811 € i que incorpora la inversió necessària per a equipaments del projecte Roses LAB (84.000 €), un nou centre d’innovació turística i social que, mitjançat l’aplicació de les TIC, generi el coneixement necessari de l’activitat turística per dissenyar noves accions d’equilibri entre el desenvolupament econòmic i el desenvolupament social del municipi.

Se segueix treballant també en el posicionament de la destinació a través de campanyes de gran abast en mitjans de comunicació, xarxes socials i suports publicitaris (78.000 €), a les activitats d’èxit dirigides al turisme actiu i familiar i a l’enogastronamia (70.000 €) i a la promoció de la badia i de l’activitat creuerística del port de Roses (45.000 €). A més dona continuïtat a esdeveniments de repercussió i projecció com Nits de Circ, Transpyr o la participació en el programa Sport3 de TV· prevista per al proper any.

També es veu augmentada en un 22 % el pressupost de l’àrea de Promoció Econòmica (que ja augmentà la seva partida en 2021 en un 25,3 %) que, amb una dotació de 645.1465 €, mantindrà els projectes d’impuls del sector comercial i econòmic del municipi, mitjançant campanyes de dinamització i reactivació de la restauració i del comerç i d’accions conjuntes amb l’empresariat. El pressupost 2022 incorpora també una partida de 23.800 € per a la dinamització i les accions de formació de l’Aula Gastronòmica.

Aposta per les noves tecnologies aplicades al patrimoni cultural i històric

Adreçat a la recuperació i posada en valor del patrimoni de Roses, així com a les oportunitats que aquest ofereix tant des d’una vessant pedagògica com turística, el pressupost 2022 incorpora 215.000 € (170.000 d’ells en inversions) al programa TIC de museïtzació virtual aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses, que inclou un ampli programa d’actuacions basats en la creació de continguts de realitat virtual i augmentada per a l’experimentació in situ al Castell de la Trinitat, als búnquers de Punta Falconera i a Ciutadella de Roses; vídeos, filmacions 360º i disseny d’escenes interactives; la creació d’un espai-taller pedagògic per a l’ús de les TIC en el patrimoni rosinc; així com l’adequació d’espais per a les visites públiques i la recuperació d’itineraris paisatgístics.

A més, l’interès per avançar en la recuperació arqueològica i en el coneixement del passat històric de la vila comporta també una ampliació de la partida destinada a la Càtedra d’Arqueologia de Roses de la Universitat de Girona, que passa dels 95.000 als 135.000 €.

0 endeutament i noves inversions autofinançades o subvencionades

Cal destacar la important reducció de les despeses financeres de l’Ajuntament a causa de l’eliminació d’interessos de préstecs i de la despesa destinada a amortització de capital, motivada per no haver concertat cap operació de crèdit en els darrers 9 anys i haver amortitzat la totalitat del deute anterior.

Aquesta situació permet que de la totalitat d’inversions previstes per a 2022, un 81,78% de les mateixes (1.418.500€) es finançaran amb recursos corrents del propi ajuntament, mentre que els 316.000 € restants provindran de subvencions. Es preveu també continuar destinant el superàvit pressupostari que s’obtingui amb la liquidació de l’exercici 2021 a noves inversions no previstes en el pressupost que avui s’aprova, tal i com ha succeït en anys anteriors.

Principals inversions Pressupost 2022:  Inversió en terrenys: 138.000 €

Reforma carrer la Llotja: 180.000 €

Aparcament Clot Franquets i Parc Tamarius: 70.000 €

Projectes Pressupostos participatius: 300.000 €

Millores finques municipals i ves públiques: 125.000 €

Restitució paviment entre ronda Oliva i Prat i fossat Ciutadella: 80.000 €

Millores platges i medi ambient: 44.000 €

Projecte TIC i rehabilitacions paisatgístiques patrimoni: 170.000 €

Reposició i millora serveis aigua i clavegueram: 110.000 €

Equipament projecte Roses LAB: 84.000 €

Millores equipaments (cementiri, esportius, biblioteca, CAR, escoles...): 93.000 €

Equips processos informació (renovació material i programari informàtic): 150.000 €



Per al regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, aquest pressupost suposa “que després de dos exercicis pressupostaris marcats pels esforços per fer front a les necessitats originades per la pandèmia, encarem l’any 2022 amb projectes de futur destinats a la projecció turística, la reactivació del sector econòmic i les millores urbanes i d’infraestuctures. La incorporació de noves inversions, sumades a les recentment incorporades gràcies als romanents de tresoseria obtinguts amb la liquidació de l’exercici 2021, permetran incidir també en aquesta revitalització del municipi”.