La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, el director general de Formació Professional, Àngel Luis Miguel, i el director dels Serveis Territorials d'Educació, Adam Manyé, s'han reunit aquest dijous amb el sector empresarial gironí per abordar i planificar el futur de l'FP a la demarcació. L'objectiu de la trobada, de fet, ha estat conèixer de primera mà les necessitats "reals" de les empreses del territori per preveure els mòduls formatius que caldran durant els propers anys. "El seu desplegament ha de respondre a les demandes reals del sector productiu", ha assegurat Cañigueral després de la reunió.

En aquest sentit, ha dit que estan treballant perquè "passin coses importants a les comarques gironines, com per exemple impulsar un campus de salut, o altres iniciatives potents que poden requerir de nou personal", ha afegit. "Hem de posar en comú les mancances del sector per preveure quins són els mòduls de grau mitjà i superior que necessitarem", ha remarcat la delegada del Govern.

En aquest sentit, ha recordat que aquest any han aconseguit crear cinc mòduls nous però que "tenen clar" que n'hi ha d'haver més. "Per això, és imprescindible dialogar amb els agents econòmics per continuar planificant d'acord amb les necessitats", ha insistit.

Per la seva banda, Àngel Luis Miguel ha afirmat que per al Departament d'Educació és molt important tenir contacte amb al territori per veure les necessitats i "expectatives" i així "donar resposta a les qualificacions d'aquestes persones en els diferents sectors".

En aquesta primera reunió, hi han participat representants del Grup Impuls per Girona, format per les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, FOEG, PIMEC i Fòrum Carlemany.

El president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega, ha remarcat que les empreses estan patint un problema "importantíssim" de falta de personal tècnics per incorporar a les empreses. "Aquest contacte que hem establert facilitarà, almenys en part, solucionar aquesta qüestió, que és una reivindicació de les empreses en aquests moments", ha afegit.