Les exportacions catalanes durant el mes d'agost es van situar en els 5.534,4 milions d'euros, un 23,2% més que el mateix període de l'any passat. La taxa de creixement és àmpliament superior a la registrada el juliol (+14,8%) i les vendes es mantenen per sobre els volums previs a l'esclat de la pandèmia –l'agost de 2019 es van exportar productes per 4.788,9 MEUR-, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Pel que fa a l'acumulat de l'any, Catalunya va vendre productes a l'estranger per 52.231,8 MEUR, un 25,7% més en termes interanuals i un 6,6% més en comparació als vuits primers mesos de 2019.

En línia amb els mesos anteriors, Catalunya es manté com la comunitat més exportadora i com una de les majors contribuïdores al creixement de les exportacions al conjunt de l'Estat. Durant el mes d'agost, Catalunya va protagonitzar una quarta part (25%) de les vendes a l'estranger, mentre que la seva contribució al creixement de les exportacions va ser de 5,9 punts (sobre un total de 25,1). Pel que fa a la contribució, només la supera Madrid, que va aportar 6,1 punts a la millora de les vendes a l'exterior.

Si es tenen en compte les dades acumulades des del gener, Catalunya és líder en tots dos aspectes. Des que va començar l'any, el territori ha agrupat el 25,9% de les exportacions al conjunt de l'Estat i ha aportat 6,5 punts sobre un total de 22,1 al creixement de les vendes, més que qualsevol altra comunitat.

El sector químic, un nou mes al capdavant

Per sectors econòmics, el químic continua sent el capdavanter a Catalunya, amb exportacions per valor de 1.552 MEUR a l'agost. Això suposa un creixement interanual del 25,4% i representa el 28% del total de les vendes a l'estranger que es van tancar al país.

A continuació apareix l'alimentació, que va exportar productes per 1.083,4 MEUR durant el vuitè mes de l'any, un 18,1% més que l'exercici anterior, mentre que la indústria dels béns d'equip tanca el podi amb unes vendes de 918,1 MEUR, un 35,1% més en termes interanuals.Pel que fa a l'acumulat de l'any, el sector químic també ocupa la primera posició, amb exportacions per 15.168,6 MEUR (+19,4%), seguit de la indústria dels béns d'equip, amb vendes per 8.829,2 MEUR (+33,2%) i del sector de l'alimentació, amb vendes per 8.065,5 MEUR (+13%).

Dades per demarcacions

Barcelona continua sent, amb diferència, la demarcació més exportadora de Catalunya. A l'agost, les exportacions al conjunt de les comarques metropolitanes van arribar als 4.109,5 MEUR, el que suposa un creixement del 24,9% respecte a l'any passat.

A continuació apareix Tarragona, amb 719,8 MEUR (+26,5%) i Girona, amb 450,2 MEUR (+9,1%). Finalment, Lleida va tancar l'agost amb unes vendes a l'estranger per valor de 254,9 MEUR, un 15% més en termes interanuals. Tant en l'acumulat de l'any com en el mes d'agost, totes les demarcacions catalanes ja han superat els volums de venda previs a l'esclat de la pandèmia, el que augura un any rècord. De fet, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va pronosticar aquest dilluns que les exportacions catalanes batran "un nou rècord històric" i se situaran per sobre els 74.000 MEUR el 2021, el que suposaria un increment interanual del 13%.

Importacions

Pel que fa a les importacions, Catalunya va adquirir productes a l'estranger per 6.629,5 MEUR durant l'agost, un 30,5% més respecte al mateix període de l'any passat. En comparació l'etapa prepandèmia, la xifra d'enguany és similar a la de l'agost de 2019, quan les importacions van ser de 6.739,6 MEUR.

Quant a l'acumulat de l'any, les comptes a l'exterior van créixer un 18,4% en termes interanuals, fins als 57.238,2 MEUR. En aquest cas, però, la dada és inferior a 2019, quan les importacions entre gener i agost van arribar als 62.368 MEUR.

Dades al conjunt de l'Estat

Al conjunt de l'Estat, les exportacions durant el mes d'agost van arribar als 22.097 MEUR, un 25,1% més que el mateix mes de l'any passat. Pel que fa a l'acumulat de l'any, les vendes es van situar en 201.625,8 MEUR, el que suposa un creixement interanual del 22,1%.Les importacions, per la seva banda, van incrementar-se un 33,9% durant l'agost, situant-se en els 25.973,5 MEUR. En l'acumulat de l'any, l'increment va ser del 21,6%, fins als 212.497 MEUR.