La restauració ófereix des del divendres, 15 d'octubre, el seu horari habitual i a l'aforament 100% en tots els espais, després d'un any i mig de restriccions per la pandèmia de covid-19, que ha obligat el sector a abaixar persianes en dues ocasions. "És una magnífica notícia, un pas de gegant", ha celebrat el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols. Grups com l'espai gastronòmic d'Ametller Origen han entomat amb "il·lusió" l'eliminació de la limitació de 10 persones per taula i de la distància mínima entre taules, que comporten el "retorn a la normalitat". "Comencem a veure la llum", ha dit la responsable del restaurant Mercat d'Autors d'Ametller Origen, Sara Lizano.

Lizano també s'ha mostrat satisfeta per no veure's obligats a "dir que no" per falta d'espai. "Ens sabia molt greu haver de dir que no per respectar les mesures de seguretat", ha indicat. El manteniment de les distàncies de seguretat van obligar el restaurant a deixar una taula buida per a cada dues, de manera que la capacitat del local es va reduir dels 70 als 35 comensals.

Ara, la responsable de l'establiment preveu incrementar entre un 10% i un 20% el nombre de clients i la facturació El restaurant va obrir fa més d'un any i mig i, poc després, va haver de tancar per l'esclat de la pandèmia. "Va ser un cop molt dur. Ara comencem a veure la llum i tenim molta il·lusió per poder tornar per fi a la normalitat", ha assegurat.

En el primer dia sense limitacions a l'aforament, la responsable del restaurant està a "l'expectativa". Lizano creu que encara hi ha molta gent amb "por" per la pandèmia, però preveu que la situació es normalitzi "a poc a poc" i espera no haver de tornar "enrere". "No fa molt que hem obert i ens fa cosa que haguem de tornar a tancar", ha manifestat.

El sector feia dies que negociava "discretament" amb el Govern l'aixecament de totes les restriccions tenint en compte que les dades sanitàries eren bones. Un cop arribat el moment, el Gremi de Restauració fa balanç d'un any i mig de limitacions que "han deixat l'empresariat molt tocat" i han provocat el tancament del 20% dels locals de Barcelona. El seu director ha considerat que l'Executiu ha pres decisions que anaven "en contra de la lògica" i que demostraven que estava "desconnectat" de les necessitats de les empreses, fet que ha comportat que Catalunya ha pagi patit les restriccions "més dures" de l'Estat.

L'alta defunció empresarial s'explica per "l'excessiva duresa de les restriccions", per la mida petita de les empreses i pel "cop més dur" que ha rebut la capital catalana, que depèn de la mobilitat internacional. Pallarols ha anticipat que alguns empresaris hauran de fer front a "dos anys de forat econòmic i ha demanat afrontar un debat sobre la fiscalitat per aplanar el camí fins a la recuperació, que no creu que sigui una realitat a Barcelona fins a la Setmana Santa del 2022. A més, també ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que prorrogui el descompte de la taxa de terrasses.