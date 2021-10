La temporada d’estiu 2021 s’ha tancat a l’Escala amb un 22% més de visitants que els mateixos mesos de l’any passat, de maig a setembre, amb una mitjana de 30.000 persones/dia.

Agafant com a referència el volum de residus generats, un dels indicadors més fiables per definir la població en un període determinat, és detecta una clara millora en tots els mesos respecte l’any passat, amb un creixement del 56,7% el mes de maig, del 25% el juny, del 18% al juliol, del 8% a l’agost i del 16% al setembre, amb una mitjana total del 22%.

La majoria de sectors han superat les expectatives que hi havia per aquest estiu i en la majoria de casos fins i tot apunten que s’ha recuperat l’activitat prèvia a la pandèmia. Així, l’ocupació hotelera ha arribat a ser del 88,34% a l’agost, 13 punts percentuals per sobre que el 2020 i 3,34 punts per sobre que el 2019. També el sector immobiliari apunta a un 82,22% d’ocupació, 15 punts per sobre del 2020 i 2 punts per sobre del 2019. En el cas dels càmpings, la ocupació d’agost ha estat del 75,75%, 36 superior al 2020 (un any molt dolent pel sector), però 5 punts encara per sota del 2019 (que va ser un bon any).

En el cas del juliol, els sectors s’han comportat de forma similar. Els hotels han arribat al 67,76% (19 punts més que el 2020 i 4 punts més que el 2019), els apartaments turístics, al 55,75% (26 punts més que el 2020 i pràcticament igual al 2019) i els càmpings al 57,17% (25 punts més que el 2020 i 10 punts menys que el 2019).

El MAC-Empúries ha doblat aquest estiu els visitants de l’any passat i ha tingut un 5,6% d’increment respecte el 2019.

També el sector nàutic ha tornat a les xifres de temporades anteriors a la pandèmia, amb ocupacions del 77% al juny, 84% al juliol, 92% a l’agost i 82% al setembre.

Oficines de Turisme

Les oficines de Turisme han atès de juliol a setembre un total de 13.384 persones, cosa que representa un creixement del 36,68% respecte el mateix període del 2020.

L’usuari tipus és una persona d’entre 25 i 55 anys, provinent de Catalunya (44%) o França (33%). El mercat francès, belga i suís s’ha recuperat aquest estiu, amb molts turistes que tenen segona residència al municipi. De forma més baixa, també s’ha iniciat la recuperació del mercat alemany i holandès.

Les consultes sobre què fer a l’Escala, sobretot relacionat amb les activitats d’actiu-natura, cultura i senderisme, segueixen sent les més ateses, amb un increment de l’interès per la gastronomia i el producte local.

De l’1 de maig al 30 de setembre el web turístic visitlescala.com ha tingut un total de 155.769 usuaris, cosa que representa un creixement del 38,34% més que el 2020 i pràcticament la mateixa xifra que el 2019.

Activitats d’estiu

L’Escala continua apostant per una rica i variada programació d’activitats culturals, patrimonials i turístiques. Entre maig i setembre s’han fet un total de 343 activitats, a les quals es van registrar 10.382 persones. Una xifra a la qual cal afegir els 14.000 espectadors que aquest any ha tingut el festival d’estiu Portalblau i els més de 1.700 del doble concert del festival Ítaca. Un total de 26.082 persones.