Els ajuntaments de la comarca disposen de diferents mecanismes per fomentar les instal·lacions solars d’autoconsum entre la ciutadania i les empreses altempordanesses. Un dels mecanismes són les bonificacions fiscals de diferents impostos. A banda de presentar una eina de càlcul, l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima de l’Alt Empordà (ACEC) ha donat suport a la redacció de les pròximes ordenances per tal d’establir criteris justos de bonificació en la implantació de les noves instal·lacions d’autoconsum.

Aquest any 2021, un 27% dels municipis de la comarca han bonificat l'IBI (Impost de Béns Immobles) als ciutadans que han implantat una instal·lació d'autoconsum solar fotovoltaic. La majoria, l'han bonificat fins al 50% i el restant de municipis entre un 20 i 30%. Per altra banda, el 42% dels municipis apliquen bonificacions en l'ICIO (Impost de Construccions i Obres) per tal de reduir la despesa final d’aquestes instal·lacions. Hi ha altres impostos que afecten directament a serveis i empreses com l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) que es podrien bonificar per tal d'impulsar les instal·lacions en aquests sectors.

El conjunt d'aquestes iniciatives són una oportunitat per facilitar la implantació d'instal·lacions solars d'autoconsum fotovoltaic a la comarca. I responen a un canvi de model energètic més sostenible i democràtic.

Durant aquest últim mes, l'ACEC ha realitzat una vintena de reunions d'assessorament juntament amb la consultoria Ecoserveis per presentar l'eina de càlcul: Impacte de la bonificació de l'IBI per autoconsum. Amb l'objectiu que cada ens municipal conegui l'impacte real que pot significar la bonificació de l'IBI en la recaptació de l'ajuntament, ja que és una de les seves principals fonts de finançament.

Els municipis assessorats han estat Navata, Ordis, Sant Pere Pescador, l'Armentera, Portbou, Agullana, Capmany, Ventalló, Garriguella, Terrades, Torroella de Fluvià, Masarac, Vila-sacra, Peralada, Saus, Siurana i Colera. Properament es preveu realitzar l’assessorament també a Cistella i Sant Climent Sescebes.