L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llançà, dirigida per Francesc Guisset, ha engegat una nova campanya de dinamització comercial de la vila costanera. Una vegada més, de la mà d’en Vicenç i la Carme, els nens i nenes i les seves respectives famílies hauran d’aconseguir els adhesius de les setze espècies marines més característiques del Cap de Creus comprant als establiments adherits a la campanya.

Així doncs, l’objectiu d’aquest projecte de dinamització comercial és doble: d’una banda, incentivar el comerç de proximitat per part de les famílies residents al municipi i, de l’altra, donar a conèixer les principals espècies marines del Cap de Creus.

Per començar, s’ha repartit el fulletó de la campanya als nens i nenes de l’Escola Pompeu Fabra Llançà per tal que aquests i les seves famílies aconsegueixin, durant un període de dos mesos, les diferents enganxines de les espècies marines del Cap de Creus fent les seves compres en qualsevol dels 21 establiments participants.

Si aconsegueixen les setze espècies, se’ls hi regalarà el joc de cartes «Memory Llançà» i entraran a formar part d’un sorteig de premis molt interessants oferts pels establiments participants.

«Estem contents per aquesta nova iniciativa», explica l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter. Cal porta la butlleta a la Casa de Cultura i, d’aquesta manera, s’aconseguirà el joc de cartes «Memory Llançà». I no s’ha d’oblidar omplir la butlleta per a participar al sorteig dels premis, oferts pels establiments adherits.

Hi ha temps fins al dia 10 de desembre i, si no es té la butlleta, a la Casa de Cultura llançanenca es podrà trobar. Mentrestant, continuen les Jornades formatives gratuïtes per empresaris i treballadors.