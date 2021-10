El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 destina 108,13 milions d'euros (MEUR) a comarques gironines. És quasi un 40% menys en comparació amb els comptes d'aquest any, quan la inversió prevista a la demarcació superava els 170 MEUR. El document que ha fet públic la Moncloa inclou moltes partides genèriques, concreta poques inversions i algunes són quasi testimonials.

D'entre totes elles, destaquen els 10,2 MEUR a la millora de l'N-II entre Maçanet i Tordera o els 6,7 MEUR per a l'aeroport. Ara bé, per a l'estació de l'AVE al costat de la terminal tan sols s'hi destinen 250.000 euros. I els trams nord de l'N-II (aquí, només apareixen els que hi ha entre Orriols i Pont de Molins) s'emporten poc més de 700.000 euros.

El projecte dels PGE que el govern espanyol ha entrat avui al Congrés rebaixa les inversions a les comarques gironines per al 2022. L'any vinent, l'Estat preveu destinar 108.134.390 euros a la demarcació. És una xifra marcadament més baixa (fins a un 37% menys) dels 172,24 MEUR que l'executiu del PSOE i Podem havia consignat als comptes d'enguany. I a més, amb moltes partides genèriques i testimonials.

El gruix més destacat de les inversions va a parar a les empreses públiques Adif i Renfe. L'administrador d'infraestructures preveu destinar 23,5 MEUR a la demarcació, però els PGE no concreten a quines obres en concret. S'hi inclouen 15,8 MEUR a Rodalies i 7,15 MEUR més per a una partida de "rodalies i mobilitat urbana", però sense anar més enllà.

Pel que fa a Renfe, els pressupostos contemplen partides per valor de 20,7 MEUR a les comarques. Totes, sota el paraigües de partides que afecten diferents províncies. D'entre totes, en destaquen 11,1 MEUR a compra de material i 2,9 a grans reparacions.

Més seguretat i estudi de l'AVE

Dins les empreses públiques, els PGE també pressuposten 6,7 MEUR per a l'aeroport de Girona a través d'Enaire. Pràcticament tot el gruix d'aquesta inversió (en concret, 6 MEUR) es destinarà a "incrementar la seguretat operacional" al Girona-Costa Brava.

Amb l'aeroport, però, allò que destaca és que els pressupostos preveuen una partida ínfima per a l'estació de l'AVE. En concret, els comptes inclouen una partida de 250.000 euros (possiblement, destinats a fer-ne l'estudi que es va adjudicar aquest juliol, i que s'ha d'enllestir en un termini de 24 mesos).

I més enllà d'això, el projecte de PGE tampoc fa cap projecció de futures inversions per a l'estació de l'AVE. Perquè les columnes que haurien de concretar partides per a propers exercicis (del 2023 al 2025) apareixen buides.

Els trams nord de l'N-II, en espera

Si es passa la lupa per ministeris, el gruix més important se l'emporta la millora de l'N-II entre Maçanet de la Selva i Tordera. Per a aquesta obra, de fet, aquest 2021 ja s'havien consignat 8,34 MEUR. Ara, el projecte de PGE per a l'any vinent concreta que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana preveu destinar 10,2 MEUR més per completar els treballs. Les obres de millora en aquest tram, de 8,9 quilòmetres, ja han començat; però van en retard.

Als trams del sud, però, sí que desapareix una inversió que aquest any apareixia als PGE. I que inicialment havia arribat a sumar una partida d'11,86 MEUR, que al final s'han quedat amb 525.000. Es tracta de l'enllaç de l'A-2 a Vidreres, que queda buit de partides. Una obra que acumula retards i que ha quedat, en certa manera, en els llimbs.

Però allà on, de nou, la manca d'inversió es fa més palesa és amb els trams nord de l'N-II. Aquí, l'Estat contempla partides molt minses per als que hi apareixen (perquè de Pont de Molins a la Jonquera, no hi surt cap inversió). En concret, el projecte de PGE per al 2022 destinen 155.520 euros al tram Orriols-Bàscara; 271.140 euros entre Bàscara i la variant de Figueres; 195.350 euros al tram Figueres-Pont de Molins, i 200.000 euros a la variant de Pont de Molins.

La fi dels peatges i les actuacions a l'AP-7

Més enllà d'aquests, els PGE no concreten més dotacions per a la resta de l'N-II. De fet, el Ministeri ja va frenar-ne el desdoblament del tram nord, al·legant que caldria analitzar què passaria un cop l'AP-7 quedés lliure de peatges.

Precisament, en referència a l'autopista, els comptes per a l'any vinent sí que hi destinen diverses partides. Sumen un total de 749.840 euros, però són actuacions que es faran a l'AP-7 a tota Catalunya. És a dir, que no se'n concreten els trams (tant poden ser de Girona com de Tarragona) i només s'hi detalla que es destinaran a "noves actuacions".

Pel que fa a carreteres, a comarques gironines, el projecte de PGE tampoc concreta cap altra actuació més enllà de l'N-II. No hi apareixen, doncs, carreteres del Pirineu que altres cops sí hi sortien.

90.000 euros per a l'Arxiu Històric de Girona

En Cultura, l'única inversió ministerial que recullen els pressupostos són 90.000 euros per al nou Arxiu Històric de Girona. El projecte de PGE, en aquest cas, sí que calendaritza futures inversions. Dels 14,26 MEUR en què es pressuposta l'obra, l'Estat preveu gastar-ne 4,5 el 2023; 4,9 MEUR més el 2024 i 4 MEUR el 2025 (any en què calcula que s'haurà enllestit el nou arxiu).

En canvi, el ministeri no preveu fer cap inversió al Castell de Sant Ferran de Figueres durant el 2022. Tot i això, fa una projecció de 300.000 euros per al 2023 i 365.000 més de cara al 2024.

Per últim, pel que fa al litoral marítim, el Ministeri de Transició Ecològica preveu una inversió de 610.000 euros a la costa gironina, la mateixa que als comptes d'aquest any. D'aquests, 230.000 euros es destinaran al control de la regressió de la costa, 100.000 euros a la protecció i la reparació del sistema litoral i 280.000 euros a dotacions per a l'accés i ús públic de la costa.