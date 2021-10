L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses impulsa una nova activitat adreçada a la formació especialitzada per a comerciants del municipi de tots els àmbits. En aquesta ocasió, es tracta del Curs de Dinamització Comercial que s’impartirà tots els dijous entre el 21 d’octubre i el 18 de novembre i que girarà entorn a l’evolució dels canals de venda, noves formes de comunicació, plans de dinamització..., incloent també una visita retail tour- market tour a la ciutat de Barcelona. Les inscripcions estan obertes fins al dia 19 d’octubre.

La formació s’adreça a persones treballadores i/o titulars d’establiments comercials, de serveis a peu de carrer i de parades del mercat municipal de Roses, amb l’objectiu d’oferir-los eines i fer-los coneixedors d’experiències que s’estan implantant amb èxit en el sector comerç. Les classes seran semipresencials i es duran a terme tots els dijous de 14 a 16.30 h, per facilitar l’assistència del major nombre de comerciants.

El curs s’estructura en cinc sessions que abordaran les següents temàtiques: la unió fa la força, l’experiència de compra, evolució dels canals de venda i dels nous canals de comunicació, pla de dinamització i fem un pla de dinamització per a Roses, alternant les classes presencials amb les sessions en línia. Com a cloenda del curs, tindrà lloc una visita a Barcelona concebuda com un retail tour o market tour, és a dir, un recorregut a establiments seleccionats pels seus conceptes comercials i les respostes que donen a les tendències del consumidor actual, i que permetrà als assistents conèixer experiències de referència dins del sector.

El curs està subvencionat per l’Ajuntament de Roses i ofereix places limitades. Les inscripcions ja es poden realitzar en línia a inscripcions.roses.cat o bé enviant un correu electrònic a promocioeconomica@roses.cat. També trucant al telèfon 972 152 521. Per a l’assignació de places se seguirà estricte ordre d'inscripció.