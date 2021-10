Aquest dimarts, 12 d'octubre, el port de Palamós conjuntament amb la seva destinació turística han donat la benvinguda al Marella Explorer 2, el primer creuer que arriba després de l’aturada de l’activitat creuerística d’un any i mig a la Costa Brava, a causa de la pandèmia per la Covid-19. Aquests mesos, el port i la destinació han treballat a fons perquè el protocol establert i les mesures sanitàries per atendre els creuers, els passatgers i la tripulació es trobessin a punt per a l’activitat. Aquesta tardor els ports de Palamós i Roses preveuen rebre 8 escales de creuer amb un nombre de passatgers que dependrà de la capacitat en què vinguin els vaixells.

A l’acte d’arribada del primer creuer han assistit el director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, el director dels serveis territorials de VPDT a Girona, Pere Saló, i el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsat, i la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Roses, Montse Mindan, entre d’altres autoritats, han rebut amb gran satisfacció el creuer inaugural i els primers turistes de creuer a la Costa Brava. Pere Vila ha lliurat un obsequi al capità del creuer, Kostas Lampropoulos, amb motiu de la primera escala de la temporada.

Una escala de nou hores

L’arribada del creuer Marella Explorer 2 aquesta tardor suposa el retorn dels creuers al port de Palamós i la seva destinació. El Marella Explorer 2 de la naviliera britànica Marella Cruises ha arribat a les 9.00 hores del port de Màlaga, fa una escala de nou hores a Palamós i a les 18.00 hores salparà cap al port de Palma de Mallorca.

El vaixell té capacitat per a 1.814 passatgers, però ha arribat a Palamós amb 600 passatgers, amb un 33% de la seva capacitat, ateses les restriccions que limiten el nombre de passatgers i depèn de la companyia pot oscil·lar entre un 35% o 60% de la seva capacitat. Uns passatgers que ajuden a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava perquè venen en temporada baixa. Aquests passatgers són tots residents al Regne Unit i tots han rebut la pauta completa de vacunació per a la Covid-19, així mateix abans d’embarcar se’ls han fet tests per comprovar que no havien desenvolupat la malaltia. Els turistes visitaran el municipi i el territori sota paràmetres de protecció i seguretat, respectant les mesures establertes per les administracions competents. Així, es preveu que visitin Palamós i facin excursions a les poblacions medievals de Pals i Peratallada, Tossa de Mar i el Museu Dalí a Figueres.

El Marella Explorer 2, de bandera de Malta, té una eslora de 247 metres, un calat de 8,5 metres i un registre brut de 72.428 tones.

8 creuers aquesta tardor a la Costa Brava

Els ports de Palamós i Roses preveuen per a aquesta tardor l’arribada de 8 creuers, després de l’aturada de l’activitat a causa de la pandèmia. D’aquestes 8 escales, se’n faran 6 a Palamós i 2 a Roses.

Així, el port de Palamós preveu l’arribada dels creuers Marella Explorer I, amb dues escales, Marella Explorer 2 (1), Wind Surf (1) i Silver Spirit (1). La temporada es preveu finalitzar el 20 de novembre. Mentre que el port de Roses preveu el creuer Seadream II per al 4 de novembre i el Seadream I per al 5 de novembre. Aquests són les dues escales previstes per aquest any.

Cal recordar que la Costa Brava el 2019 va batre rècords amb 56.700 passatgers entre Palamós i Roses, i que les escales rebudes van ser un total de 50.

Impuls a la promoció

En aquest any i mig d’aturada, amb respecte i empatia cap al sector de creuers, la marca Costa Brava Cruise Ports ha reactivat les seves línies estratègiques de promoció dels ports de Palamós i Roses i la seva destinació turística a les fires i fòrums en format híbrid, presencial i virtual, i les trobades amb companyies i operadors del sector.

Ara ja estan escalfant els motors per organitzar la 60a edició de l’Assemblea General de Medcruise a la Costa Brava el maig de 2022, on participaran les principals companyies de creuer del món, els ports amb tràfic de creuers de la Mediterrània, operadors i agents, i patronats de turisme, Un esdeveniment que projectarà la Costa Brava al món durant uns dies i situarà Palamós, Roses i el seu entorn en el punt de mira del sector creuerístic.