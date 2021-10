El Consell Regulador de la Denominació d’Origen (DO) Empordà torna a programar enguany el cicle Vi i Monestirs, que permet descobrir els vins i els monestirs empordanesos i la seva històrica relació. La proposta es va posar en marxa l’any 2019, però no es va poder celebrar el 2020, a causa de la pandèmia. En aquesta segona edició del cicle, es visitaran cinc monestirs de l’Empordà, amb l’objectiu de descobrir el seu passat vitivinícola, tot fent un tast dels vins produïts actualment en el seu antic domini.

Les propostes tenen lloc els dissabtes d’aquest mes d’octubre, malgrat que les entrades de totes les visites estan exhaurides, segons avisa el Consell Regulador.

El cicle va començar al Monestir de Sant Llorenç de Sous, a Albanyà, el dia 2 d’octubre passat, i dissabte passat va passar pel Monestir de Sant Miquel de Fluvià. Dissabte vinent, 16 d’octubre, es trasllada al Monestir de Santa Maria de Lladó, mentre que, el 23 d’octubre, serà al Monestir de Santa Maria-Espai Cultural la Ciutadella de Roses, i es clourà el dia 30 d’octubre al Monestir de Santa Maria del Mar de Calonge.

Totes les visites tenen lloc a partir de les 12 del migdia amb una durada aproximada de dues hores. El preu és de 15 €. El cicle està coordinat per les especialistes Clara Poch i Romina Ribera. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Ruta del Vi DO Empordà, els ajuntaments d’Albanyà, Lladó, Roses, Sant Miquel de Fluvià i Calonge; Glops d’Història i Educart. «L’Empordà és territori ric de vins i monestirs i aquest fet no és cap coincidència», manifesta el Consell Regulador. De ben antic, les terres empordaneses van acollir multitud de monestirs i priorats que, durant segles, van escampar el cultiu de la vinya i van anar perfeccionant l’art de transformar el most en vi. Avui en dia moltes de les vinyes empordaneses s’estenen pels antics dominis monàstics i el vi que neix d’aquesta terra és fruit de l’herència dels grans monestirs que antigament van poblar valls i muntanyes empordaneses.