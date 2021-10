L'Ajuntament de Figueres i el departament d'Empresa han presentat aquest divendres el projecte +45 per promoure la contractació de persones d'aquesta edat. La iniciativa, que es posarà en marxa a tot Catalunya properament, compta amb un pressupost d'1,3 MEUR i preveu que el SOC subvencioni entre el 50 i el 100% del sou dels treballadors durant un màxim d'un any. A Figueres, la iniciativa se centra en les dones, un dels col·lectius més afectats per la crisi de la Covid-19 i compta amb la participació d'una desena d'empreses de la ciutat.

"Ser dona i major de 45 anys és un inconvenient a l'hora de trobar feina i, si s'ajunten les dues coses, fan que gairebé sigui una proesa trobar feina", ha assegurat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.