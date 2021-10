Renfe ha operat el 71% del servei de Rodalies entre la segona franja de vaga entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda, amb 49 trens cancel·lats, segons ha informat l'operadora. Aquest dijous és la cinquena jornada d'aturada dels maquinistes, però fins ara hi ha hagut menys afectacions sobre el trànsit ferroviari. Els serveis mínims estaven fixats en un 85%. Les primeres hores de la vaga d'aquest dijous estaven convocades pel Sindicat Ferroviari, que també ha fet una crida a la vaga entre les sis i les vuit del vespre. En aquesta última franja horària, la convocatòria és compartida amb Semaf, el sindicat majoritari.

Des de l'inici de la protesta hi ha hagut polèmica amb l'incompliment dels serveis essencials anunciats. L'empresa considera que els empleats han incomplert amb el seu deure, mentre que el sindicat de maquinistes Semaf assegura que no es van rebre totes les cartes en què s'incloïen els treballadors en aquests serveis. La vaga també està convocada per als dies 11 i 12 d'octubre, coincidint amb el Pont del Pilar.