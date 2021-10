Posar rentadores de matinada o prescindir de comoditats com fer servir l'assecadora o posar l'aire condicionat són algunes de les mesures que moltes famílies han normalitzat a casa per intentar posar fre a l'increment desorbitat de la factura de la llum. Les empreses ho tenen més difícil per estalviar, si volen oferir el mateix servei al client. L'energia solar guanya terreny als domicilis particulars.

Les constants pujades en la factura de la llum està obligant a moltes famílies a canviar les seves rutines diàries domèstiques per ajustar-se al pressupost. La pobresa energètica és una realitat en moltes llars, i cada cop que puja el preu de la llum, moltes famílies ho pateixen.

Amb el lema Desconnecta de les elèctriques s’ha convocat el divendres 8 d’octubre a les 22 hores una apagada elèctrica massiva i una cacerolada per a respondre al xantatge de les companyies elèctriques davant els preus desorbitats de la llum, una iniciativa a la que s’han sumat nombrosos ajuntaments de la comarca per arribar a la població en general. «El tema de les companyies elèctriques és vergonyós. Especulen amb una energia vital tant per les llars com per la indústria i el comerç. El que passa és que no en podem prescindir. Actualment les llars depenen cada vegada més d’aquesta energia i hem de controlar el consum» diu la Montserrat Falgués, de la Jonquera. «He canviat força les meves rutines i procuro aprofitar les franges horàries més econòmiques. Tinc penjat a la nevera un disc horari amb colors diferents per cada franja i així ho tinc sempre present» assegura.

Per frenar al màxim la despesa

L’Anna Novella de Sant Pere Pescador posa diferents mesures en pràctica, «tot i així esperar la factura em genera un gran estrès. Totes les bombetes que tinc són de baix consum i estic molt alerta amb l’horari en què poso les rentadores, les haig de fer tard perquè els caps de setmana no puc ja que treballo fora de casa. Ara a l’hivern és quan més por em fa la pujada de la llum, perquè recentment em vaig canviar a una casa més gran».

Estic pensant a comprar una estufa de butà, però m'encantaria posar-me plaques solars Anna Novella, 52 anys - Artista, Sant Pere Pescador

Per aquest motiu està considerant canviar les estufes elèctriques per alguna de butà o estufes de pellet o fer un pas més endavant i instal·lar plaques solars a casa. Cada cop són més persones les què aposten per l’autoconsum foto voltaic. En Jaume Noguer, de Navata, ja fa tres mesos que ha instal·lat a casa seva plaques solars amb microinversor incorporat i es mostra molt satisfet. «Volia contribuir una mica en la lluita contra el canvi climàtic i em vaig decidir després de fer números i veure que era una inversió que valia la pena fer».

Vaig fer números i vaig veure que posar plaques solars era una bona inversió, estic molt satisfet Jaume Noguer, 74 anys - Jubilat, Navata

En Jaume destaca haver reduït aquest passat estiu de forma dràstica el que paga de consum a la seva factura de la llum: «He col·locat sis plaques i durant el dia l’energia que generava era suficient per fer anar tots els aparells de la casa: forn, nevera, inclús l’aire condicionat i els dos congeladors que tinc a casa. També m’ha permès cobrir el consum que tenia a la nit. Ara baixaré la potència de la llum, perquè ja no en necessito tanta ja que jo mateix m’autoabasteixo» .

És molt difícil viure el dia a dia pensnat contínuament com estalviar llum, cal aplicar el sentit comú Elvira Duch, 63 anys - Mestra, Vilabertran

Un pas endavant

Per en Pere, també de Navata la idea d’aprofitar l’energia del sol s’ha convertit en una alternativa davant la pujada de la llum: «Mirem de posar les rentadores i el rentaplats quan la tarifa és més baixa, però no pots fer gaire res més, per això estic pensant que l’autoconsum és ara mateix una bona opció» apunta.

Les companyies especulen amb una energia vital tant per a les llars com per a la indústria i el comerç Montserrat Figueras, 75 anys - Jubilada, La Jonquera

«És molt difícil viure el dia a dia pensant contínuament com estalviar llum. Actualment de tot en fem un abús. Crec que el més recomanable és aplicar el sentit comú i la lògica» comenta l’Elvira Duch, de Vilabertran. «La mesura correcte per estalviar és en aquests moments fer eñ milor ús possible» assenyala.

He prescindit de posar l'aire condicionat al matí i no posar l'assecadora per les tovalloles Sete García, 49 anys - Perruquera, Castelló d'Empúries

Mesures del comerç

Si bé a casa es poden prendre diverses mesures per estalviar en la factura, com ara posar rentadores de matinada, les empreses i negocis no tenen la mateixa possibilitat: «En la última factura de la llum he pagat 120 euros més comparat amb les factures anteriors» explica la Sete García de Castelló d’Empúries. Té una perruqueria des de fa anys al municipi i ha hagut de prescindir d’algunes comoditats al negoci els darrers mesos. «Les mesures que he pres han sigut no posar l’aire condicionat al matí i no posar la assecadora per les tovalloles. És on puc estalviar una mica perquè a la perruqueria per la meva feina necessito la llum per poder oferir els serveis a les meves clientes i es difícil poder estalviar» conclou.