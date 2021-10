Des de Figueres, l’any 1921, Carlos Godoy Sàbat es van endinsar en una aventura empresarial vinculada amb el món de les assegurances. Un projecte del qual els seus successors en guarden una referència inqüestionable: el llibre de registre de pòlisses que inclou la primera anotació, feta el 12 de maig d’aquell any. Parlar d’assegurances en aquell temps és fer-ho d’una societat i un món empresarial absolutament diferent del d’ara, però l’actual corredoria Godoy i Associats manté l’esperit dels primers temps «treballant per guanyar-nos cada dia la confiança dels nostres clients», tal com apunta Joan Nogué, representant de la quarta generació

Carlos Godoy va tenir com a successor, el 1945, al seu fill Joan de la Creu Godoy Rotllens i aquest, al seu torn, va passar el testimoni a Antoni Godoy Tomàs, net del fundador. El 2020 es va consumar el quart relleu en la persona de Joan Nogué, nebot d’Antoni.

Els qui han conegut la nissaga Godoy saben que es tracta de treballadors carregats de constància i dedicació a les necessitats dels clients. Joan de la Creu Godoy tenia entre les seves frases preferides una pregunta cabdal: «què necessites?». El seu pare, Carlos Godoy, era una persona inquieta que va deixar la feina estable que tenia a l’empresa ferroviària MZM, precursora de l’actual Renfe, per entrar en el món de les assegurances, des d’on aviat va anar captant una cartera de clients que s’ha anat engrandint fins als nostres dies.

Aquesta singladura professional ha estat compartida amb empreses que encara avui confien en Godoy i Associats. «Aquest és el cas de Ceres Roura, un referent internacional en el món de les espelmes. També Establiments Olympia, de la família Quera, Bech i Sayeras i els Rosa dels calçats», expliquen Antoni i Joan des del despatx del carrer Pi i Margall, ubicat a l’històric edifici de la Caixa a Figueres. Oncle i nebot s’entenen bé. Joan Nogué va entrar a treballar a l’oficina de Llançà quan era molt jove, fa més de vint-i-cinc anys. «Al costat de l’Antoni i de la resta de l’equip he après molt i m’ha servit per entendre bé com funciona una empresa com la nostra», diu. Per Antoni Godoy les assegurances han estat una part del seu eix vital, però no pas l’únic. De sempre, ha participat activament a la vida associativa de Llançà, el seu municipi de residència, en el qual també ha exercit de regidor, com ho va ser el seu pare a Figueres. Durant dotze anys també presidir el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, a més de ser membre de junta en altres etapes.

«Al costat de l’Antoni i de la resta de l’equip he après molt i m’ha servit per entendre bé com funciona una empresa com la nostra», diu Joan Nogué, el nou director de l'empresa

L’avi Carlos va estar molt lligat a La Mundial, després absorbida per L’Abeille i que va acabar convertint-se en Axa passant per Aurora Polar i UAP. «Nosaltres no representem a cap companyia, només representem als nostres clients, però tenim molt bona relació amb grans empreses asseguradores com són l’esmentada Axa, Allianz o Zurich. No hem fet mai invents, sempre hem treballat d’acord amb les necessitats de la gent i de les empreses que han dipositat en nosaltres la seva confiança», afegeixen.

Antoni Godoy mira enrere i no amaga la satisfacció «de poder dir que celebrem cent anys com a corredoria d’assegurances, havent pogut fer quatre relleus generacionals dins de la mateixa família. N’estem molt orgullosos». Un fet que a la demarcació de Girona no té precedents destacats com aquest. Només en el cas de la gestoria Canovas de Girona s’ha donat una situació semblant.

El mateix Antoni ho explicita molt bé quan esmenta que la dita catalana recorda que «sempre s’ha dit que l’avi crea l’empresa, el pare la fa créixer i el net la destrueix. Estic molt content que en el cas nostre no hagi estat així. Al contrari, la tercera etapa que he compartit bona part amb en Joan, ha estat la de més creixement de l’empresa». Cent anys després d’aquella primera inscripció en el registre, Godoy continua sent una assegurança de servei.

Celebració i presentació del llibre als Caputxins

La celebració del centenari de Godoy i Associats corredoria d’assegurances tindrà lloc aquest divendres, 8 d’octubre a l’auditori dels Caputxins. La part central de l’acte serà la presentació del llibre Godoy, cent anys generant confiança, del qual és autor el periodista figuerenc Josep Maria Bernils Vozmediano. La celebració es clourà amb un concert d’arpa i violí a càrrec d’Anna Godoy i Miguel Pérez.

En el llibre, Bernils repassa la història de la nissaga Godoy i els paral·lelismes de l’evolució de l’empresa amb la societat de cada època i la realitat de Figueres i la comarca. Fotografies, documents, rebuts i testimonis impagables com el de Maria Dolors Godoy, filla del fundador, omplen de records la història d’un segle.