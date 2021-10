El govern espanyol ha adjudicat els contractes per retirar els peatges de l'AP-7 als trams de Girona i Barcelona després de la fi de les concessions. Aquests formen part d'un paquet del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a la conservació i explotació de l'AP-2 i AP-7 a Aragó i Catalunya, així com els seus elements funcionals i altres serveis públics i obres relacionades amb aquests serveis per un import de 68,2 milions d'euros. La durada de cada contracte és de dos anys, amb una possibilitat de pròrroga de tres anys.

Aquesta adjudicació afectarà el tram de l'AP-7 a la demarcació de Barcelona, amb una despesa total de 32,8 milions d'euros. A la demarcació de Girona, els contractes afectaran el tram de l'AP-7 de la Jonquera a Vidreres i suposaran una despesa de 21,8 milions d'euros.

Les autopistes de peatge AP-2 Saragossa–El Vendrell i AP-7 Tarragona–La Jonquera sumen 477 quilòmetres a Catalunya i Aragó. Després de la fi de les concessions, el Ministeri de Transports passarà a gestionar-les directament a través del programa de conservació i explotació de carreteres.